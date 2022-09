Bochum: Mann macht rätselhafte Entdeckung am Kemnader See – „Gehört nicht hierher“

Mit diesem Anblick hat ein Mann auf seinem Spaziergang bei Bochum wohl nicht gerechnet…

Der Mann war am Kemnader See bei Bochum unterwegs, als er am Ufer plötzlich ein ungewöhnlich anmutendes Tier erblickte.

Bochum: Rätselhaftes Tier am Kemnader See

In einer Facebook-Gruppe postete der Spaziergänger direkt Fotos des Tierchens, um das Rätsel zu lösen. „Was ist das?“, schreibt er dazu.

Und tatsächlich finden sich in den Kommentaren einige Naturfreunde, die offenbar genau wissen, mit was der unwissende Fotograf es hier zu tun hat.

Flusskrebs frisst einheimischen Arten das Futter weg

Was dort am Seeufer kreucht und fleucht, ist allem Anschein nach ein Amerikanischer Flusskrebs. Die Tierchen, die bis zu zwölf Zentimeter lang werden können, gelten als invasive Art, die den einheimischen Krebsarten das Futter wegfrisst.

Ein Amerikanischer Flusskrebs am Ufer des Kemnader Sees bei Bochum. Foto: Privat

„Die sind für unser Ökosystem schädlich“, schreibt deshalb ein Nutzer unter das Foto. Eine andere Userin pflichtet ihm bei: „Gehört nicht hierher.“

Amerikanischer Flusskrebs gilt als Delikatesse

Doch was tut man gegen einen derartigen „Schädling“? Die Antwort ist einfach: man isst ihn! Tatsächlich ist es nach einer Sondergenehmigung seit einigen Jahren erlaubt, Amerikanische Flusskrebse in der Gastronomie anzubieten.

Und glaubt man den Kommentaren unter den Fotos vom Kemnader See, dann schmecken die Krustentierchen gar nicht mal so schlecht.

Ein Nutzer schickt direkt ein halbes Rezept: „Kochen, danach mit Knoblauchbutter leicht erhitzen, Sahne dazu geben und mit Spaghetti servieren.“