1-Euro-Hammer im Ruhrgebiet! Lästiges Problem in Bochum bald Geschichte

Die Innenstadt von Bochum erhält künftig eine moderne und barrierefreie öffentliche Toilettenanlage. Den Auftrag für Bau und Betrieb bekam die Sanifair GmbH, die vielen wohl von deutschen Raststätten bekannt ist.

Der geplante Standort an der Kortumstraße 55 liegt mitten im Herzen der Fußgängerzone, nahe Husemannplatz und Huestraße. Laut Vertrag übernimmt Sanifair die Errichtung sowie sämtliche Aufgaben wie Wartung, Reinigung und Instandhaltung. Der Vertrag läuft über zehn Jahre.

Bochum setzt auf barrierefreie und moderne Lösungen

Bislang gab es in der Bochumer Innenstadt lediglich eine größere Anlage am Dr. Ruer-Platz. Diese ist jedoch sanierungsbedürftig und nicht barrierefrei, da sie nur über eine steile Treppe erreichbar ist.

Die neue Sanifair-Anlage wird nicht nur barrierefrei gestaltet, sondern auch nach neuesten Hygienestandards gebaut, wie „Ruhr24“ berichtet. Neben klassischen WC-Kabinen gehören ein Wickelraum und eine kontaktlose Ausstattung zum Standard. Ziel ist es, einen komfortablen Rückzugsort für Besucher der Innenstadt zu schaffen.

Bochum schließt sich modernem City-Toiletten-Trend an

Die neuen Toiletten werden in der Kortumstraße neben der Frittenbude „Bram Ladage“ und dem Capitol Kino stehen. Damit bietet Bochum seinen Bürgern und Besuchern eine zentrale und moderne Lösung im stressigen Alltag der Fußgängerzone. Mit der Neueröffnung zieht Bochum nach und wird zur zweiten deutschen Innenstadt, die eine solche City-Toilettenanlage bekommt. Im September 2023 eröffnete Sanifair bereits die erste Anlage dieser Art in Bonn.

Auch Bochum wird dem Bonner Modell folgen, bei dem der Toilettenbesuch einen Euro kostet. Dafür erhält jeder Besucher einen Wertbon in Höhe von 50 Cent, der in teilnehmenden Geschäften eingelöst werden kann. Dieser Ansatz soll den Komfort erhöhen und gleichzeitig das Einkaufen in der Innenstadt fördern.

Ein konkretes Eröffnungsdatum für die neue Anlage in Bochum steht noch aus. Doch schon jetzt zeigt das Projekt, dass Bochum auf Modernisierung und eine verbesserte Aufenthaltsqualität in der Innenstadt setzt. Damit geht die Stadt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Barrierefreiheit und moderner Infrastruktur – ein Gewinn für Bürger, Besucher und den Einzelhandel gleichermaßen.

