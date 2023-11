Bochum verliert nächstes Restaurant – nach nur einem Jahr ist Schluss

Schluss, aus und vorbei: Bochum verliert sein nächstes Restaurant! Nach nur einem Jahr muss eine Gastronomie in der Innenstadt die Schotten dicht machen.

Restaurant-Liebhaber müssen in diesen Tagen ganz stark sein: Das Gastro-Sterben in Bochum geht weiter! Nun hat es ein Lokal am Südring getroffen. Dabei war der Laden doch gerade erst im Sommer 2022 eröffnet worden.

Bochum verliert ein mexikanisches Restaurant

Das „Taco Flex“ am Südring 25 schließt. Das berichtet die „WAZ“. Alles begann im Frühjahr 2020. Damals startete Tim Weiske zunächst einen Lieferdienst mit Tacos, Bowls, Burritos und Co. Das Liefergeschäft lief prima. Deswegen mietete Weiske für „Taco Flex“ den Pavillon an der Viktoriastraße an.

Und in der Corona-Pandemie lief das Außer-Haus-Geschäft mehr als gut. Deswegen ging der Bochumer noch einen Schritt weiter, eröffnete ein Restaurant mit mexikanischer Küche. Hier konnten die Gäste die Speisen vor Ort verzehren – doch die Idee floppte. Die Stadt habe insgesamt acht Monate für die Betriebsgenehmigung gebraucht. Bis dahin seien die Reserven aufgebraucht gewesen. Es folgte die Konsequenz: Es blieb nur bei einem „Taco Flex“.

Bochum: Nachmieter für Gewerbefläche wird bereits gesucht

Seit der Eröffnung im Juli 2022 wurden die mexikanischen Speisen, neben dem Lieferdienst, auch vor Ort serviert. Doch damit ist es jetzt vorbei. Ein Nachmieter für die Gewerbefläche wird bereits gesucht. Eigentlich wollte Weiske sogar noch ein weiteres Lokal veröffentlichen. Was es damit auf sich hat, liest du im Artikel der „WAZ“.

