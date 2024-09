Bochum: Beliebter Imbiss schließt – nur zwei Wochen nach Eröffnung

Kaum ist der Laden auf, schon ist er auch schon wieder geschlossen! Imbiss-Posse in Bochum: Erst Mitte August öffnete das Burger-Restaurant „Burger Nova“ seine Tore in Linden. Doch nach knapp einem halben Monat macht Betreiber Aaron Safarov (39) sein Geschäft wieder zu, verkauft es jetzt.

Doch wieso, was war da los? Dabei wollte der Solarmonteur eigentlich einen langen Traum erfüllen und mit hausgemachten Burgern frischen Wind in die Gastro-Szene in das Bochumer Stadtteil bringen. Vor dem „Burger Nova“ stand noch das spanisch-mexikanische Restaurant „La Paz“. Und nun?

Bochum: Beliebter Imbiss schließt

Gegenüber der WAZ erklärte Safarov, dass er den Laden zusammen mit einem Freund führen wollte. Doch am Eröffnungstag habe es plötzlich Streit um Geld gegeben, sie seien sich nicht einig geworden. „Eigentlich war alles geklärt“, so Safarov. Sein „Freund“ sollte dabei Küchenchef werden, doch der ist dann einfach nach wenigen Tagen einfach nicht mehr gekommen.

Seinen Job aufgeben wollte Safarov nicht, er arbeitete weiter als Solarmonteur, um finanziell abgesichert zu sein. Gegenüber WAZ sagt er weiter: „Meine Frau hat mir ein paar Tage geholfen, doch auf Dauer war das keine Lösung. Die Kinder hätten dann zu viel Zeit alleine zu Hause verbringen müssen.“

Burger-Laden zu verkaufen

Jetzt sieht der 39-Jährige keine andere Möglichkeit, als den Laden schon wieder zu verkaufen. „Ich habe es einfach nicht geschafft, das Restaurant alleine weiterzuführen“, gesteht er. Was er künftig plant und ob es schon Interessenten für das Objekt in Bochum-Linden gibt, kannst du hier bei der WAZ nachlesen.