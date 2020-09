Bochum: Heftiger Crash! Straßenbahn und Auto kollidieren – zwei Schwerverletzte

In Bochum kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Straßenbahn ist mit einem Auto kollidiert.

Bochum. In Bochum hat es am Mittag heftig geknallt. An der Friedrich-Ebert-Straße sind eine Straßenbahn und ein Auto kollidiert. Dabei wurden die beiden Personen im Fahrzeug eingeklemmt.

Laut Feuerwehr Bochum sind beide schwer verletzt. Die Hauptstraße ist für die Bergungsarbeiten vorerst gesperrt.

Bochum: Straßenbahn und Auto kollidieren

Aus bislang ungeklärter Ursache waren der Pkw und die Straßenbahn kollidiert. Bilder zeigen, dass die Bahn das Auto seitlich auf Höhe der Vordersitze traf.

Aktuell sind wir auf der Friedrich-Ebert-Straße im Einsatz. Dort ist eine Straßenbahn mit einem PKW kollidiert. Zwei Personen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Rettung läuft. #fwbo #EinsatzfürBochum pic.twitter.com/zImUS8iXpq — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) September 7, 2020

Durch den Aufprall seien beide Fahrzeuginsassen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie gelten laut Feuerwehr als schwer verletzt. Wie die Feuerwehr gegen 14 Uhr mitteilte, habe man eine Person bereits befreien können. Die Bergung des Fahrers laufe jedoch weiterhin.

Aus diesem Grund sei der Bereich der Unfallstelle vor dem Rathaus Wattenscheid noch immer gesperrt. Die Feuerwehr bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Polizei Bochum ist ebenfalls vor Ort und hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (dav)