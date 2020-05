Bochum: Heftiger Brand im Dachgeschoss – Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

Bochum: Am Mittwochnachmittag stand das Dach eines Wohnhauses vollständig in Flammen.

Bochum. Heftiger Brand in Bochum!

Am Mittwochnachmittag stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer.

Bochum: Heftiger Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses

Als die Feuerwehr das Wohnhaus auf der Alarichstraßen in Altenbochum (Bochum) erreichte, drang bereits dichter Rauch aus dem Dach des Gebäudes. Ab 14.36 Uhr kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen an. Auch die Photovoltaikanlage auf dem Dach stand vollständig in Brand.

Brennende Teile des Dachs fielen auf die Terrasse des Wohnhauses herab, weshalb das Feuer drohte, sich auf das Erdgeschoss des Hauses auszubreiten. Auch eine Scheibe platzte.

Die Feuerwehr der Hauptfeuer- und der Innenstadtwache begann nach Eintreffen sofort mit den Löscharbeiten - in jeweils zwei Trupps von innen und außen sowie über eine Drehleiter. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu dem Zeitpunkt bereits selbst in Sicherheit gebracht, sodass es keine Verletzten gab.

Feuer drohte, sich auzubreiten - Löscharbeiten extrem aufwendig

Den rund 60 Feuerwehrleuten gelang es schließlich, den Brand einzudämmen und eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings bis etwa 18 Uhr an.

Die Feuerwehrleute mussten nämlich sämtliche Dachpfannen sowie die Isolierung des Daches entfernen, um alle Brandnester zu lokalisieren und diese abzulöschen. Das Dach des Wohnhauses fiel damit vollständig den Flammen zum Opfer.

Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Sachschaden ist, bleibt noch unklar. (nk)