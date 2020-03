Wie auch in Bochum gibt es in Hamburg-Eimsbüttel einen Gabenzaun. Die Idee stammt aus der Hansestadt.

Bochum: Besondere Aktion! Deshalb hängen hier kleine Päckchen am Zaun

Was für eine tolle Aktion. In Bochum hängen seit kurzem Päckchen an einem Zaun. Inhalt: Obst, Nüsse, Süßigkeiten, aber auch Kleidung. Die Idee zu dieser Aktion hatte das Antifa-Café Bochum. Das Vorbild kommt aus Hamburg.

Hinter dem Hauptbahnhof Bochum an der Düppelstraße 45 hängen die selbstgepackten Päckchen an dem Zaun eines Bolzplatzes.

Bochum: Menschen rufen zu Solidarität auf

Für wen die sind? Für obdachlose Menschen. Denn die haben es derzeit wegen des Coronavirus besonders schwer. Bei den Tafeln gibt es zum Beispiel nicht mehr viele Lebensmittel, weil deutschlandweit gehamstert wird. Auch bleiben kleine Geldspenden aus, da die Leute zu Hause bleiben sollen.

Am Gabenzaun in Bochum können sich diese Menschen ohne Wohnung bedienen. Das Vorbild stammt aus Hamburg. Dort gibt es schon seit längerem so ein Zaun.

Das Antifa-Café Bochum ruft zur Solidarität mit Obdachlosen auf. Sie schreiben auf ihrer Homepage auch, wie die Tüten und Päckchen zu füllen sind: „Die Tüten sollten mit Hinweis auf den Inhalt beschriftet und jeweils für eine Person ausgerichtet sein.“

Auch geben sie einen Vorschlag, was reingepackt werden kann:

Lebensmittel-Tüten: z.B. Obst, Müsliriegel, Sandwiches, Getränke, Schokolade (nur Sachen, die ohne Küche zu verwerten sind)

Sachspenden-Tüten: saubere Kleidung, Hygieneartikel

Hundefutter-Tüten: Nass- und Trockenfutter, Leckerlis, Kauknochen, etc.

Bochum: Nachahmen empfohlen!

Um vorbeigehende Spaziergänger aufzuklären, hängen Hinweis-Schilder am Zaun und das auf mehreren Sprachen. Dort steht: „Lieber Mensch ohne Zuhause: Bitte nimm dir was du dringend brauchst vom Gabenzaun!“

----------

Mehr News aus Bochum:

Bochum: Gänsehaut-Aktion im Video! Menschen ehren ihre Helden in der Corona-Krise mit DIESEM Klassiker

Bochum: Dieb klaut Jacke aus Möbelhaus – und begeht diesen dummen Fehler

Top-News:

Coronavirus in NRW: Arzt kehrt aus Ruhestand zurück und stirbt nach Herzinfarkt!

NRW: Polizisten finden vermisstes Mädchen - doch das erzählt ihnen erstmal DIESE Story

----------

Auch gibt es schon Nachahmer. Beim Lidl in Bochum beim Bermuda-Dreieck wurde ebenfalls ein Zaun mit Tüten bestückt:

Die Facebook-Nutzer sind begeistert. Viele schreiben, dass sie in Kürze ebenfalls Spenden dorthin hängen möchten. Gerade zu diesen schwierigen Zeiten ist so eine Aktion wichtiger denn je. Das Antifa-Café Bochum sagt deshalb: „Gabenzaun zur Nachahmung dringend empfohlen!“ (ldi)