Der Ruhrpark in Bochum ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Wir haben im Video einige Daten und Fakten zusammengetragen, die du bisher aber sicher noch nicht gehört hast.

Bochum: Lebensgefahr! Jugendliche spielen am Bahnsteig Fußball – plötzlich nähert sich ein Zug

Bochum. Am Hauptbahnhof in Bochum brachte sich ein Jugendlicher in Lebensgefahr.

Zwei junge Männer spielten am Bahnsteig in Bochum Fußball. Als der Ball auf die Gleise rollte, sprang einer der Jugendlichen hinterher. Und das genau in dem Moment, als ein Zug einfuhr.

Bochum: Ball rollt aufs Gleis – dann fährt ein Zug ein

Am Sonntagnachmittag (10. April) musste ein Zug am Bochumer Hauptbahnhof eine Notbremsung einleiten.

-----------------------

Das ist die Stadt Bochum:

Erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

Mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

Besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

-----------------------

Zuvor spielten zwei Jugendliche (16 und 19) in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen Fußball. Als der 19-Jährige die Kontrolle über den Ball verlor, fiel dieser über die Bahnsteigkante in den Gleisbereich. Der junge Mann aus Bochum sprang hinterher – offenbar ohne vorher groß über die Konsequenzen nachzudenken.

Am Hauptbahnhof in Bochum brachte sich ein Jugendlicher in Lebensgefahr. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sabine Gudath

Zum selben Zeitpunkt fuhr der RE 11 aus Richtung Dortmund ein. Als der Zugführer den Bochumer im Streckenbereich erkannte, leitete dieser sofort eine Schnellbremsung ein. Ob das gereicht hätte, um dem 19-Jährigen das Leben zu retten?

Bochum: Zug leitet Notbremsung ein – Polizei nimmt Ermittlungen auf

Wie die Polizei mitteilt, rettete sich der Jugendliche selbst kurz vor Einfahrt des Zuges auf den Bahnsteig. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden niemand verletzt. Beamte der Bundespolizei nahmen noch vor Ort die Ermittlungen auf und sicherten die Videoaufnahmen des Bahnsteiges, um diese auszuwerten.

-----------------------

Weitere Meldungen aus Bochum:

Bochum: Partygast legt sich mit Türstehern vor RuhrCongress an – und stirbt!

Tierheim Bochum im TV – Martin Rütter macht deutliche Ansage

Bochum: Polizei fesselt aggressiven Mann – plötzlich ist er tot

-----------------------

Die Polizei warnt: Derartige Aktionen seien leichtsinnig und immer lebensgefährlich. Die Bundespolizei leitete gegen die Jugendlichen aus Bochum und Ennepetal ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr ein. (jdo)