Bochum: Traditionslokal macht dicht – jeder weiß, wer hier einst geboren wurde

Jetzt muss auch noch ein Kultlokal in Bochum schließen! Ob seine Türen für immer dicht bleiben, ist ungewiss. Laut einem Bericht der „WAZ“ hat das letzte Stündlein hier aber noch nicht vollends geschlagen.

Bochum: Geschichte reicht Jahrhunderte zurück

Konkret geht es um das „Brinkhoff’s Stammhaus“ im Bochumer Stadtteil Harpen. Vor wenigen Wochen musste Eigentümer Markus Kost die schwere Entscheidung zur Schließung treffen. Doch ob der Laden wirklich dicht bleibt, hängt jetzt davon ab, ob ein neuer Pächter gefunden wird. Denn eigentlich läuft der Pachtvertrag noch bis September 2026.

Dass es sich bei dem Lokal um einen ganz besonderen Laden handelt, das verrät bereits sein Name. Denn an seiner Stelle stand laut „WAZ“ 1785 das Geburtshaus von niemand Geringerem als Fritz Brinkhoff, dem Gründungsbraumeister der Dortmunder Union-Brauerei und Namensgeber der Dortmunder Biermarke.

Besonderer Fund in Trümmern

Zwar lag das ursprüngliche Gebäude bis zu seinem Wiederaufbau 1905 in Trümmern. Aus diesen konnte man aber das originale Familienwappen retten. Es ist noch heute über der Fassade des Biergartens zu sehen.

Das Bochumer Haus befindet sich seit Jahrzehnten in Familienbesitz. Schweren Herzens soll es nun an einen neuen Pächter gehen.