Hacker-Angriff an der Universität Bochum!

Bochum: Hacker-Angriff auf Ruhr-Universität! IT-Systeme down

Bochum. Hacker-Angriff auf die Ruhr-Universität (RUB) in Bochum! Wie die Hochschule am Donnerstagmittag mitteilte, sind einige IT-Systeme derzeit down.

Bochum: Hacker-Angriff auf Ruhr-Universität

⚠️ [Thread] Durch einen Computerangriff auf die zentrale Infrastruktur der RUB musste ein Großteil der IT-Infrastruktur außer Betrieb genommen werden. Daher steht eine Vielzahl von Systemen nicht zu Verfügung (z.B. E-Mail, VPN-Tunnel, internes Serviceportal). ^sk — Ruhr-Universität Bochum (@ruhrunibochum) May 7, 2020

Bei Twitter teilte die Universität in Bochum mit, dass „ein Großteil der IT-Infrastruktur außer Betrieb genommen wurde“. Aktuell werden die vom Computerangriff betroffenen Systeme heruntergefahren. Deshalb stehen Studierenden das Email-System, der VPN-Tunnel oder das interne Serviceportal nicht zur Verfügung.

Gerade in der momentanen Coronakrise - die Hochschulen in NRW haben die Lehre auf digitalen Plattformen umgestellt - ist dieser Ausfall besonders gravierend. Viele Studenten können sich deshalb derzeit wahrscheinlich nicht ins System einloggen, um an Online-Kursen teilzunehmen oder Lehrmaterial herunterzuladen.

-----------------

Mehr Themen:

Coronavirus in NRW: Zahl der Infizierten steigt wieder an – gefährlicher Trend wird sichtbar

Rewe mit brandneuer Idee: DAS können Kunden jetzt im Supermarkt machen

Maskenpflicht in NRW: Verstoß gegen Corona-Regel – so viel zahlst du in deiner Stadt

-----------------

Wie die Uni weiter mitteilt, sollten besser alle Windows-basierten Server-Systeme auf dem Campus heruntergefahren werden.

+++ Köln: Schüsse in Arztpraxis ++ zwei Verletzte ++ SEK-Einsatzkräfte suchen nach mutmaßlicher Täterin +++

Wie es zu dem Hacker-Angriff auf die Hochschule kommen konnte, ist bislang noch unbekannt.

Twitter-User stellen diese Frage

Derweil witzeln die Nutzer schon bei Twitter. Ein User schreibt auf der Social-Media-Plattform unter dem Beitrag der RUB: „Ist es ganz sicher ein Computerangriff? Oder sind sie vielleicht einfach nur Kunde bei Vodafone?“ Vodafone (Unitymedia) kämpfte in den letzten Tagen des öfteren mit Störungen - auch in NRW.

Mehr Infos in Kürze. (js)