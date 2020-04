SEK-Einsatz in Bochum: Anwohner machen bedrohliche Entdeckung auf Nachbar-Balkon – und rufen sofort die Polizei

In Bochum kam es am Freitagabend zu einem SEK-Einsatz.

Bochum. SEK-Einsatz am Freitagabend in Bochum! Anwohner der Alleestraße haben gegen 18.40 Uhr eine gefährliche Entdeckung gemacht. Daraufhin wählten sie sofort den Notruf.

Wie ein Sprecher der Polizei Bochum bestätigte folgte ein stundenlanger Einsatz, zu dem auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert wurde.

SEK-Einsatz in Bochum: Mann lädt Waffe auf Balkon

Nach Angaben des Polizeisprechers sahen gleich mehrere Anwohner einen Mann mit einer schwarzen Schusswaffe auf dem Balkon seiner Wohnung in der Nähe des Westrings.

Sie beobachteten, wie der Bochumer seine Waffe provozierend durchlud. Was er vorhatte, wusste niemand. Daraufhin eilte die Polizei in die Alleestraße. Zuvor war es bereits zu einem Einsatz wegen einer Beleidigung unter Nachbarn gekommen.

Weil mindestens eine Schusswaffe in der unklaren Bedrohungslage im Spiel war, rückte auch das SEK-Team an.

Mann ergibt sich – Polizei stellt drei Waffen sicher

Doch bevor die Spezialeinsatzkräfte aktiv werden mussten, ging die Taktik der ruhigen Ansprache durch eine Verhandlungsgruppe auf. Der Mann ließ sich um 21.09 Uhr davon überzeugen, aufzugeben und seine Tür widerstandslos zu öffnen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten nach Angaben des Polizeisprechers mindestens drei Waffen (Signalwaffen) sicher.

Motiv unklar – das ist über den Waffen-Mann bekannt

Bei dem Mann handelt es sich um einen 67-Jährigen, der in der Wohnung an der Alleestraße gemeldet ist, so der Sprecher der Polizei Bochum. Was ihn dazu bewogen hat, sich mit Waffe auf dem Balkon zu zeigen, ist noch völlig unklar.

Am späten Abend sei noch nicht entschieden, wie es mit dem entwaffneten Mann weitergehe. Es müsse zunächst überprüft werden, ob sein Gesundheitszustand eine vorläufige Festnahme zulässt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (ak)