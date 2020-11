Etwa 30 Mitarbeiter und Helfer rückten bei einem Gefahrstoffeinsatz in Bochum an. (Symbolbild)

Bochum: Giftige Substanz in Wohnheim entdeckt – Großeinsatz der Feuerwehr!

In Bochum kam es heute zu einem Gefahrstoffeinsatz.

Der Grund: In einem Behindertenwohnheim in Bochum wurde ein Gefäß mit einer giftigen Substanz aufgefunden.

Bochum: Giftige Substanz in Wohnheim gefunden

Gegen 14.30 Uhr wird die Leitstelle der Feuerwehr in Bochum alarmiert. In einem Behindertenwohnheim an der Wittenerstraße wurde ein Behältnis mit etwa 100 ml einer giftigen Substanz gefunden.

Nach 20 Minuten kann die Substanz sichergestellt und zur weiteren Untersuchung nach Dortmund abgegeben werden. Foto: Foto: Feuerwehr Bochum

Die Einsatzkräfte rücken sofort aus, um sich selbst einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Bochum: Flüssigeit von Hausmeister sichergestellt

Als die Einsatzkräfte das Gebäude unter Schutzanzügen räumen, hat der zuständige Hausmeister die Flüssigkeit in einem Behälter mit Gummihandschuhen und einer Plastiktüte sichergestellt. Genauere Angaben zur Substanz sind während des Einsatzes noch nicht feststellbar.

Bochum: Ermittlungen zur Substanz noch nicht abgeschlossen

Bereits nach 20 Minuten konnte die Substanz sichergestellt werden, die Bewohner können wieder aufatmen.

Nach dem Einsatz wird die Flüssigkeit dann nach Dortmund zu den Spezialisten der „Task Force IT-Consulting GmbH“ zur Untersuchung weitergegeben, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr Bochum berichtet. Der Ermittlungen sind demnach noch nicht abgeschlossen. (ali)