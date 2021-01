Bochum: Peinliche Aufkleber in Straßenbahnen – DIESES Detail sorgt für Lacher

Ups…Dieser Patzer hat für Lachern bei den Fahrgästen in Bochum gesorgt.

Wie die „WAZ“ berichtet, produzierte die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn (Bogestra) zu ihrem 125. Jubiläum Aufkleber. Als diese dann in 40 Straßenbahnen angebracht wurden, wunderten sich so einige Fahrgäste über die Aufschrift.

Der Teufel steckt im Detail: Dieser Jubiläums-Aufkleber der Bogestra sorgte für Erheiterung. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Bochum: Falsche Aufkleber in 40 Straßenbahnen

Wie die „WAZ“ berichtet, seien die Aufkleber in der hauseigenen Druckerei produziert worden. Dabei muss sich ein Mitarbeiter ordentlich verrechnet haben.

"125 Jahre 1886 - 2021", steht in rot-blauer Farbe auf den Aufklebern geschrieben.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Wer nicht völlig schlecht in Mathe ist bemerkt schnell, dass diese Rechnung absolut nicht aufgeht. Denn erst seit dem Jahr 1896 ist die Bogestra auf den Straßen des mittleren Ruhrgebiets aktiv.

Duisburg: Der Fehler wurde viel zu spät bemerkt

Die alleinige Schuld für das Missgeschick kann der Druckproduktion jedoch nicht vorgeworfen werden. Denn als bemerkt wurde, dass sich die Bogestra ganze zehn Jahre älter gemacht hat, klebten bereits 40 Aufkleber in den Straßenbahnen in Bochum und Gelsenkirchen.

Der Fehler soll nun schnellstmöglich behoben werden.

In der letzten Nacht zum 27. Januar wurden bereits 20 Straßenbahnen mit neuen Aufklebern versehen. Die Korrektur in weiteren 20 Straßenbahnen soll in der nächsten Nacht zum 28. Januar geschehen.

Finanziell hat das kleine Missgeschick dem Unternehmen nicht geschadet. Das Image jedoch leidet unter den Lachern der Fahrgäste, die sich auf der Facebook-Seite der Bogestra köstlich über den Fehler amüsieren.

Wie die Bogestra darauf reagiert, kannst du bei der „WAZ“ lesen. (mkx)