Eine 22-Jährige hat in der U-Bahn in Bochum eine gruselige Entdeckung gemacht. (Symbolbild)

Bochum: Frau sitzt in der U-Bahn – als sie sieht, was ein Mann macht, ist sie geschockt

Bochum. Gruselige Szene in der U-Bahn in Bochum.

Eine 22-jährige Frau ist am Mittwochabend in der U 35 von Bochum zum Bahnhof in Herne gefahren, als sie eine schockierende Beobachtung gemacht hat.

Bochum: Frau macht erschreckende Beobachtung in der U-Bahn

Während der Fahrt fiel ihr auf, wie ein unbekannter Mann seine Hand in die Hose steckte. Anschließend machte er eindeutige Bewegungen und sah dabei die 22-Jährige an.

Die 22-Jährige war an dem Abend von Bochum zum Bahnhof in Herne gefahren. Foto: imago images / Werner Otto

Als die Frau schließlich am Bahnhof in Herne ausstieg, folgte ihr der Mann und entblößte sich. Kurz darauf verschwand er in unbekannte Richtung.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hast du den Vorfall gegen 18.30 Uhr beobachtet oder den Mann gesehen? Dann melde dich bei der Polizei.

So wird der gesuchte Mann beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

schlank

trug einen schwarzen Jogginganzug mit rot-grünen Streifen

Hatte ein Fahrrad dabei

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte bittet untere der Telefonnummer 0234/909 4120 oder 0234/909 4441 um Zeugenhinweise. (vh)