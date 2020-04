Bochum: Frau macht dramatische Entdeckung an Ostern – und wählt sofort den Notruf!

Bochum. Ostern fällt in diesem Jahr in eine außergewöhnliche Zeit. Überall in NRW glühen die Leitungen bei Behörden wegen der Corona-Krise heiß. Am Ostersonntag kam ein Notruf in Bochum dazu.

Der hatte allerdings nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Stattdessen hatte eine Frau auf der Straße in Bochum eine dramatische Entdeckung gemacht - und rief sofort die Feuerwehr.

Bochum: Passantin beobachtet dramatischen Sturz – und ruft die Feuerwehr

Was war passiert? Es war kurz vor neun Uhr, als die Passantin in der Ursulastraße eine Entenfamilie beobachtete. Die gefiederten Tiere watschelten über die Straße. Da passierte das Unglück.

Eines der Entenküken hatte einen Gullydeckel nicht gesehen und plumpste durch das Gitter in die Tiefe. Die Passantin versuchte den Gullydeckel anzuheben, konnte dem Tier allerdings nicht helfen.

Österlicher Einsatz für die Feuerwehr

Zum Glück war die Feuerwehr schnell zur Stelle. Statt Eiersuche war für die Einsatzkräfte der Innenstadtwache eine Kükenrettung angesagt. Die Retter hebelten den Gullydeckel auf und hoben den Schmutzkorb aus der Tiefe.

Die Feuerwehr Bochum konnte das Küken letztlich befreien. Foto: Feuerwehr Bochum

Dabei stellten sie fest, dass das Küken weich gelandet war und zum Glück keine größeren Schäden davongetragen hatte. Die Einsatzkräfte übergaben das Tier an die Anruferin.

Ente gut alles gut am Ostersonntag in Bochum. (ak)