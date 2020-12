Bochum: Frau bekommt Souvenir von Stadt geschenkt – und ist völlig verwirrt

Bochum. Zu Weihnachten ist es üblich seinen Liebsten etwas zu schenken. Manchmal bekommt man aber ein Geschenk, mit dem man auf den ersten Blick gar nichts anfangen kann. So ging es einer Frau aus Bochum.

Sie bekam ein Souvenir von Bochum geschenkt, wusste aber nicht, was es ist.

Bochum: Frau bekommt Souvenir von Stadt geschenkt

Wer kennt es nicht? Weihnachten ist vorbei und neben tollen Geschenken hat man auch etwas bekommen, mit dem man nicht wirklich etwas anfangen kann. Aber das man nicht mal weiß, um was es sich handelt ist dann doch eher selten.

Einer Frau ist aber genau das passiert. In ihrer Ratlosigkeit postete sie ein Foto des Gegenstands in die Facebook-Gruppe „Du weißt, Du bist Bochumer, wenn...“.

Bochum: Frau fragt in Facebook-Gruppe nach

Auf dem Foto ist eine blaue Figur zu sehen, in deren Mitte „Bochum“ steht. Dazu schrieb sie: „Hallo zusammen kann mir jemand sagen was das ist? Haben das geschenkt bekommen. Arme, Beine und Kopf kann man knicken.“

In der Facebook-Gruppe sorgte der Post für einiges Aufsehen. Immerhin etwas mehr als 40 Kommentare sammelten sich innerhalb kurzer Zeit unter ihm. Doch war auch die richtige Antwort dabei?

Bochum: Worum handelt es sich bei dem Gegenstand?

Es fanden sich auch andere Gruppenmitglieder, die nicht wussten, worum es sich bei dem Gegenstand handelte. „Vielleicht kann man damit Türklinken öffnen und Einkaufswagen nutzen, ohne sie zu berühren“, mutmaßte eine Frau.

Die meisten Kommentatoren waren aber anderer Meinung. Sie gingen davon aus, dass es sich um eine Handy-Halterung handelte. „Könnte ein Handyhalter sein, auf die Füße untere Kante abstellen, mit den Händen das Display umgreifen. An der Schlaufe kannst du das Handy aufhängen, zb. direkt ans Netzteil wenn das in der Steckdose steckt beim aufladen.“ Der Post hat sich für die Frau auf jeden Fall gelohnt. Nun ist klar, was sie mit dem Gegenstand machen kann. (gb)