Bochum: Flaschenpost übernimmt Durstexpress – Mitarbeiter sauer „Das macht doch keinen Sinn“

Bochum. Wer in Bochum sich Getränke hat liefern lassen, hat diese meistens beim Durstexpress bestellt. Damit ist nun Schluss, der Durstexpress wurde von Flaschenpost übernommen. Beide Firmen gehören zum Oetker-Konzern.

Für die Mitarbeiter des Standortes in Bochum bedeutet das nun als allerestes den Verlust ihres Jobs.

Flaschenpost übernimmt Durstexpress in Bochum

Am 20. Januar seien die Angestellten über die Fusion informiert worden, am 26. Januar seien die ersten Kündigungen angekommen.

Die Mitarbeiter sollen sich nach ihrer Kündigung neu bei Flaschenpost bewerben. Eine Farce, finden die Durstexpress-Angestellten.

„Es ist ein und derselbe Konzern, beides ist Oetker. Wieso werde ich von Oetker gekündigt, um mich dann für den gleichen Posten wieder bei Oetker zu bewerben? Das macht doch keinen Sinn“, beschwert sich eine Mitarbeiterin, die anonym bleiben möchte.

Sie erzählt, dass Flaschenpost deutlich schlechtere Löhne bezahlen würde als es beim Durstexpress der Fall gewesen sei. „Vielen wurden unterschiedliche Stundelöhne genannt, manch einer von uns würde bis zu 600 Euro weniger im Monat bekommen. Für den gleichen Job wie vorher“, sagt die Frau. Sie und ihre Kollegen verstehen die Welt nicht mehr. Gerade in Zeiten wie der Pandemie hatte man auf eine faire Übernahme gehofft.

Die Fusion von Durstexpress und Flaschenpost kommt nicht gut an. Foto: Der Westen

„Manche haben sich bereits bei Flaschenpost beworben und haben Absagen bekommen. Das ist so unfair. Viele wollen sich eigentlich gar nicht dort bewerben zu den schlechten Konditionen, müssen es aber. Denn wir haben fast alle Familie, die ernährt werden will. Und dann kommt sogar noch eine Absage für den gleichen Job, den man zuvor jahrelang bereits gemacht hat.“

Standort Bochum soll geschlossen werden

Flaschenpost reagiert auf Anfrage von DER WESTEN etwas anders: „Bundesweit bleibt die deutliche Mehrzahl der Lager bestehen, teilweise werden aber auch Lager – wie das Durstexpress-Lager am Standort Bochum – zugunsten der vorteilhafteren Infrastruktur eines Nachbarlagers weichen. So ist das Durstexpress-Lager in Bochum verschachtelter, kann schlechter bewirtschaftet werden und hat weniger Außenfläche und Stellplätze als das benachbarte flaschenpost-Lager.“

Und weiter heißt es von Flaschenpost: „Da uns aber daran gelegen ist, möglichst viele Durstexpress-Mitarbeiter auch weiterhin zu beschäftigen, sind alle Bochumer Durstexpress-Mitarbeiter eingeladen, sich bei der Flaschenpost zu bewerben. Denn unser Ziel ist es, einem Großteil der Mitarbeiter nach Möglichkeit neue Beschäftigungsangebote zu unterbreiten, so dass es keinen wesentlichen Personalabbau geben wird. Dieses Angebot haben am Standort Bochum bereits über 65 Prozent der dortigen Durstexpress-Mitarbeiter angenommen (...), und viele davon haben bereits eine verbindliche Zusage erhalten. Zudem erwarten die Mehrheit der Durstexpress-Mitarbeiter bei der Flaschenpost nach einer erneuten Erhöhung der Löhne in der Logistik zum 1. Februar 2021 bessere Gehaltsbedingungen als beim Durstexpress, sowohl was den Grundlohn als auch die Option auf zusätzliche Leistungsboni betrifft, die es beim Durstexpress so nicht gab.“

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Die Übernahme durch Flaschenpost trifft unter anderem auch den Standort Berlin.

Mitarbeiter organisieren Mahnwache

Die Angestellten vom Durstexpress haben nun in Bochum eine Mahnwache organisiert, beantworten dort Fragen von Passanten und wollen auf die in ihren Augen unfaire Übernahme aufmerksam machen.

Ob dies allerdings etwas ändert ist fraglich. Bereits in anderen Branchen hat es solche Fusionen schon gegeben, oft auf Kosten vieler Jobs. Wie zum Beispiel End der der 90iger Jahre, als Thyssen und Krupp sich zusammengetan haben.

Die Fusion der beiden Stahlgiganten aus dem Ruhrgebiet hat etwas mehr als Drittel der damals bestehenden Arbeitsplätze gekostet. (fb)