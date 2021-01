Bochum: Flächen auf ehemaligem Opel-Gelände seit Jahren leer – das soll dort bald entstehen

Auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Bochum soll sich einiges ändern. (Symbolbild)

Bochum. Jahrzehnte hat der Autobauer Opel Bochum geprägt. Zu Hochzeiten in den 1980er Jahren haben bis zu 23.000 Menschen Hunderttausende Fahrzeuge produziert. Doch seit 2014 stehen nicht nur die Bänder still, sondern auch die alten Anlagen wurden längst abgerissen.

Viel hat sich seitdem vor Ort in Bochum getan, verschiedene Firmen haben sich angesiedelt, doch noch immer klaffen noch Lücken auf der riesigen Freifläche – noch. Denn jetzt füllen sich dort laut der „Süddeutschen Zeitung“ weitere Flächen!

Bochum: Bewegung auf dem ehemaligen Opel-Werksgelände

Immer war „Mark 51°7“, so der neue Name des ehemaligen Opel-Geländes, Zeuge von den wirtschaftlichen Veränderungen in Bochum. Bis 1958 schufteten dort Bergmänner auf der Zeche, ehe die Autobauer das Areal übernahmen.

Auch damit war vor rund sechs Jahren Schluss, die alten Anlagen wurden zurückgebaut, Platz für Neues entstand. Inzwischen seien zwei Drittel des Geländes vermarktet, unter anderem durch die Deutsche Post DHL Group. Sie baute in Bochum eins der größten Paketzentren Deutschlands.

+++ Bochum: Mann ballert mit Waffe in die Luft – als Polizei kommt, wird es gewalttätig +++

-------------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

-------------------------------

Vom alten Opel-Werk zeugt unterdessen noch immer das denkmalgeschützte ehemalige Verwaltungsgebäude des Autokonzerns. Statt mit Autos wird dort inzwischen mit Baby- und Kinderkleidung sowie mit Wissen gehandelt: Der Online-Händler „Babymarkt“ bezog dort Quartier, die Ruhruni soll schon bald ins renovierte „O-Werk“ folgen.

+++ Bochum: Corona bringt Bestatter an seine Grenzen – „Arbeiten 14 bis 15 Stunden am Tag“ +++

Nicht der einzige Zuwachs auf dem historischen Grund. Auch Tochtergesellschaften von VW und Bosch wollen dort zukünftig an neuen Technologien basten. Unter anderem soll in Bochum an der Vernetzung von Fahrzeugen und der Vermeidung unberechtigter Zugriffe auf Autos gehen.

Auch VW will eine Fläche in Bochum beziehen. Foto: imago images / Dean Pictures

Das komme in Zukunft nicht nur Autofahrern auf der ganzen Welt, sondern auch der Region zu Gute: Zusammen sollen die Unternehmen mehr als 3000 neue Arbeitsplätze schaffen.

-------------------------------

Mehr Themen aus Bochum:

Bochum: Notarzt kann Mann nicht mehr retten – Mordkommission ermittelt

Bochum: Frau bekommt Souvenir von Stadt geschenkt – und ist völlig verwirrt

Bochum: UCI in Trauer – beliebter Mitarbeiter „Ait“ verstorben

-------------------------------

Ausschlaggebend für den Standort war unter anderem die enge Vernetzung mit der Ruhruni und weiteren Hochschulen in der Region. Sie soll in Zukunft dazu beitragen, gut ausgebildete Fachleute im Ruhrgebiet zu halten.

So soll es mit den übrigen Flächen weitergehen

Damit ist nicht Schicht im Schacht auf dem ehemaligen Zechengelände. Noch rund ein Drittel des Geländes sei derzeit ungenutzt. Das soll nicht lange so bleiben.

Michael Hey, Leiter Liegenschaften & Facility Management bei der Bochum Perspektive 2022 GmbH, hofft laut der „Süddeutschen Zeitung“, dass die übrigen Flächen bis 2022 vergeben werden. (vh)