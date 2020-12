Bochum: Mann öffnet seinen Briefkasten – plötzlich wimmelt es von Einsatzkräften

Die Feuerwehr Bochum rückte mit schwerer Ausrüstung an.

Bochum. Ein Mann aus Bochum hat am Dienstagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Nach Informationen von DER WESTEN hatte der Mann aus Bochum zuvor einen merkwürdigen Brief in seinem Briefkasten gefunden. Danach ging plötzlich alles ganz schnell.

Bochum: Mann öffnet Brief – und wählt den Notruf

So klagte der Bochumer nach Öffnen der Sendung über Herzbeschwerden. Der Mann wurde stutzig, vor allem weil in dem Briefumschlag kein Brief war und wählte den Notruf.

+++ AnnenMayKantereit wieder ganz normal vor großem Publikum? „Das glauben wir nicht“ +++

Die Feuerwehr rückte daraufhin zum Mehrfamilienhaus des Bochumers an der Grummer Straße aus – schwer ausgerüstet mit Atemschutzmasken und Chemikalien-Schutzanzügen.

------------------------------------

• Mehr Nachrichten aus Bochum:

Bochum: Kult-Bude aus Bermuda Dreieck bietet neues Gericht an – und löst heftige Reaktionen aus

Hund in Bochum: Frau ist nachts mit Auto unterwegs – und macht eine traurige Entdeckung

• Top-News des Tages:

SPD-Nachwuchs blamiert sich mit Sponsoren: „Heuchelei“, „Doppelmoral“, „Bettvorleger“

Whatsapp: Frau wartet unruhig auf ihren Freund – als sie seinen Standort über den Messenger herausfindet, ist sie schockiert

-------------------------------------

Feuerwehr Bochum kontrolliert Briefumschlag – unklare Symptomlage

Die Feuerwehr stellte den Briefumschlag sicher. Verdächtige Substanzen wurden allerdings nicht gefunden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

+++ Schweden: Medienbericht – Mutter soll Sohn fast 30 Jahre lang eingesperrt haben „Wie in einem Horrorfilm“ +++

Ob die Beschwerden des Mannes im Zusammenhang mit dem Brief stehen ist daher unwahrscheinlich. Der Bochumer wurde vor Ort von einer Notärztin genauso untersucht wie die weiteren Familienmitglieder. Der Mann wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, dass die Beschwerden mit einer Vorerkrankung zusammenhängen.

Der Bochumer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: imago images / Die Videomanufaktur

Feuerwehr Bochum: „Schlechter Scherz“

Für den Großeinsatz der Feuerwehr Bochum musste die Grummer Straße gesperrt werden. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen zu Brief und Absender übernommen, geht aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einer Gefährdungslage aus.

+++ Corona in NRW: Zahl der Corona-Hotspots sinkt – doch HIER ist die Lage völlig außer Kontrolle +++

Ein leerer Briefumschlag ohne Absender im Briefkasten? „Das war wohl ein schlechter Scherz“, fasst der Sprecher der Feuerwehr Bochum zusammen. (ak)