Bochum: Großbrand! Flammen schlagen 40 Meter in die Höhe ++ Experten nach Rußniederschlag mit dringender Warnung

Bochum. Großeinsatz der Feuerwehr in Bochum!

Im Stadtteil Bochum-Hamme hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Reifenlager nahe der A40 gebrannt.

Bochum: Rauchwolke zieht über die Stadt

Um 1.58 Uhr erreichte der erste Notruf die Feuerwehr. Auf einer Fläche von rund 1600 Quadratmeter brannten die gestapelten Altreifen lichterloh, Flammen schlugen bis zu 40 Meter in die Höhe. Der Brand in dem Reifenlager sorgte zudem für eine gewaltige Rauchwolke.

Zum Glück stand schnell fest, dass keine Menschen in direkter Gefahr befanden. Durch den Einsatz von Drehleitern, mehreren Wasserwerfern und Angriffstrupps hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand nach etwa dreieinhalb Stunden unter Kontrolle.

Bochum: Warnung vor starker Rauchentwicklung – das rät die Feuerwehr jetzt

Die Anwohner wurden über die Warn-App Nina informiert und waren angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Hinzu kam eine „Geruchsbelästigung“ und „Rußniederschlag“, so ein Pressesprecher der Feuerwehr Bochum.

Foto: Thomas Weber

„Gesundheitsgefährdende Schadstoffwerte wurden glücklicherweise nicht festgestellt, allerdings kam es in der Ausbreitungsrichtung der Rauchwolke zu Rußniederschlag“, klärt die Feuerwehr Bochum am Nachmittag auf.

Dieser Rußniederschlag soll nach Aussage der Experten vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mit Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Die Experten haben außerdem einen wichtigen Hinweis für alle Hobbygärtner: Verunreinigtes Obst oder Gemüse sollte entsorgt werden.

Bochum: A40 vollgesperrt

Das brennende Reifenlager befand sich an der Robertstraße nahe der A40. Deshalb musste die Autobahn in dem Abschnitt zunächst in beide Richtungen gesperrt werden. Am Vormittag konnte sie in Richtung Essen wieder freigegeben werden.

In Fahrtrichtung Dortmund bleibt sie zunächst gesperrt. Weitere Untersuchungen seien an der elf Meter hohen Betonwand nötig. „Die hohe Hitze hat den Beton stark beschädigt. Die Autobahn Westfalen prüft nun, inwieweit die Standsicherheit der Stützwand durch das Feuer beeinträchtigt worden ist.“, schreibt die Autobahn GmbH. Bis mindestens Mittwochnachmittag wird die Sperrung andauern, heißt es am Dienstagabend laut des WDR-Staumelders.

Die Feuerwehr Bochum warnt weiter vor Rußniederschlägen in bestimmten Bereichen der Stadt. Hier sollten die Außenbereiche, vor allem an Schulen und Kindergärten, gemieden werden. Insgesamt acht Schulen und mehrere Kitas würden deshalb nach Informationen des WDR heute geschlossen bleiben.

Bochum: Diese Bereiche der Stadt sind vom Rußniederschlag betroffen. Foto: Feuerwehr Bochum

Nach insgesamt 11,5 Stunden harter Arbeit meldeten die Feuerwehrleute: Das Feuer ist offiziell „aus“. Eine Brandwache kontrolliert noch am Nachmittag vor Ort, um eventuell aufflackernde Brandnester sofort ablöschen zu können. Bis 18 Uhr soll die Maßnahme durchgeführt werden.

Insgesamt sind zur Spitzenzeit des Feuers 180 Einsatzkräfte vor Ort.(mbo)