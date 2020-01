Bochum: Feuer in Mehrfamilienhaus – Rauch zieht weit über die Stadt

Bochum. Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bochum!

Dunkler Rauch stieg am Samstagnachmittag aus dem Haus in Riemke und zieht über die Stadt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bochum: Feuer hält Nachbarschaft in Atem

Um 14.18 Uhr hat die Polizei den Notruf zu einem Brand in Bochum-Riemke erhalten. Als die Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus in der Von-Gall-Straße eintrafen, stieg bereits dunkler Rauch aus dem Keller.

Es qualmte so stark, dass sich der dichte Rauch in der Nachbarschaft ausbreitete und sich in der Luft festsetzte. Die Hernerstraße wurde einspurig gesperrt.

Verletzte gab es durch den Brand allerdings nicht. Die Feuerwehr soll mit drei Löschzügen im Einsatz gewesen sein.

Hinweise auf Sauna im Keller - Kripo ermittelt

Ein Polizeisprecher erklärt gegenüber DER WESTEN, dass es Hinweise auf eine Sauna in dem Keller des Hauses gebe. Die Brandursache sei aber noch nicht klar.

Deshalb sei die Kriminalpolizei momentan (16 Uhr) an dem Unglücksort und stelle Ermittlungen zu der Brandursache an. Feststehe bisher, dass es einen leichten Gebäudeschaden gegeben habe.