Bochum: Großbrand in Lagerhalle ++ Feuerwehr warnt Bevölkerung

Alarm in Bochum! Ein Großbrand in Bochum-Hamme ruft am späten Mittwochabend (1. Februar) die Feuerwehr auf den Plan. Das Feuer in einer Lagerhalle sorgt für eine starke Rauchentwicklung – die Einsatzkräfte sprechen daher auch eine Warnung an die Anwohner aus.

Bochum: Lagerhalle brennt – starke Rauchentwicklung

Die Feuerwehr Bochum informiert am späten Mittwochabend um 22.20 Uhr per Twitter selbst über den Einsatz in der Carolinenglückstraße. „Wir sind aktuell an der Carolinenglückstraße. Dort brennt eine Lagerhalle“, heißt es in dem Beitrag.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Doch nicht nur auf dem Gelände, wo das Feuer wütet, droht Gefahr. Die „stärkere Rauchentwicklung“ durch den Brand könnte auch der umliegenden Bevölkerung schaden.

+++ Essen: Promis zieht es in die Stadt – aus einem ernsten Grund +++

Bochum: „Lasst Türen und Fenster geschlossen!“

Deshalb warnt die Feuerwehr weiter in dem Beitrag: „Bitte lasst Türen und Fenster in der näheren Umgebung verschlossen!“ Auch die Warn-App Nina schlug aus.

Mehr aktuelle News:

Wie es zu dem Feuer in Bochum-Hamme kam scheint noch unklar zu sein.

Wir berichten weiter.