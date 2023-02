Bochum: Mega-Musik-Event holt Sido und Co. ins Ruhrgebiet – doch mit IHM hat niemand gerechnet

Das Ein-Tages-Festival in Bochum ist noch ganz grün hinter den Ohren. Erst zum zweiten Mal wird am 8. Juni 2023 das „Campus Spring Break“ an der Bochumer Jahrhunderthalle an den Start gehen. Auf der Nordwiese treten dann Rapper wie Sido und auch einige Electro-Acts auf.

+++ Tierpark Bochum lässt Besucher ausrasten – Grund ist dieser Neuzugang +++

Nun hat das Team vom Bochumer Festival noch ein Update zum Line-Up bekannt gegeben. Und dieser Star passt zwischen Rap und Electro nicht ganz ins Bild. Doch werden sich die Besucher sicherlich über seinen Auftritt freuen.

Bochum: Alexander Marcus beim „Campus Spring Break 2023”

Ja, richtig gehört! Alexander Marcus erweitert das Line-Up beim Open-Air-Festival an der Jahrhunderthalle. Der Künstler bezeichnet seine Musik selbst als Electrolore, ist vor allem für seine ungewöhnlichen Tanzeinlagen und humoristischen Texte sowie eine aufwendige Bühnenshow bekannt.

+++ Bochum: Zahlreiche Straßen bleiben monatelang nachts gesperrt – der Grund ist ernst +++

Er bereichert die Veranstaltung an Fronleichnam neben Acts wie Sido, Haiyti, Mehnersmoos, Bounty & Cocoa, The Holy Santa Barbara und Zombic. Sie werden am 8. Juni 2023 von 15.00 bis 22.00 Uhr auf drei Bühnen live performen. Weitere Musiker sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Also kannst du dich noch auf weitere Namen freuen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So kommst du an günstigere Tickets

Das Festival richtet sich vor allem an jüngere Musikfans sowie Studierende und Auszubildende. Deshalb gibt es für sie auch Rabatte. Für Studierende der Universitäten und Fachhochschulen in Bochum, Dortmund, Essen, Duisburg und Gelsenkirchen kosten die Tickets deshalb nur 39,90 Euro, während der Normalpreis bei 49,90 Euro liegt. Studierende andere Hochschulen und Universitäten bezahlen 45 Euro. Dazu kommen noch zwei Euro Servicegebühr und Versandkosten.

Mehr Nachrichten:

Rabatte gibt es zudem für Mitarbeiter der Universitäten und auch für Schüler. Für den Nachlass musst du deinen Ausweis am Eingang vorzeigen. Tickets gibt es bei Eventim, auf campus-springbreak.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.