Bochum: Mann soll Frau bei Date verprügelt haben – jetzt hat er sich der Polizei gestellt

Bochum. Das ging schnell! Die Polizei Bochum hat nach einem Mann gefahndet, der eine Bochumerin (32) bei einem Date verprügelt haben soll.

Nicht einmal drei Stunden nach der Veröffentlichung seines Fotos hat sich der Gesuchte auf der Wache in Bochum gestellt.

Bochum: Date läuft komplett aus dem Ruder

Über Facebook hat das Opfer den Gesuchten kennengelernt. Ein drittes Treffen hat dann am Abend des 9. Juni in der Wohnung der Frau in Bochum-Wiemelhausen stattgefunden.

Doch als der Täter das Handy der Bochumerin gegen 23 Uhr kontrolliert hatte, hat er sie aus Eifersucht beschimpft und ist nach Schilderung des Opfers völlig ausgerastet.

Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt

Er habe sie geschlagen und auch mit Tritten traktiert.

Danach habe er die Wohnung verlassen. Glücklicherweise ist die Frau „nur“ leicht verletzt worden.

Nun hat sich der Mann selbst gestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 22-Jährigen.

In Bochum herrscht aktuell ohnehin große Trauer: Die wohl bekannteste Kiosk-Besitzerin der Stadt, Elli Altegoer, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Stadt-Ikone ist nach langer Krankheit verstorben. Hier erfährst du alle Hintergründe. (mg)