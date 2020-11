Bochum: Explosion ++ Trümmerteile fliegen hunderte Meter weit ++ LKA rückt aus

An einem Waldweg in Bochum ist es am Sonntagmorgen zu einer Explosion gekommen. Kriminaltechniker der Polizei Dortmund sicherten Spuren.

Bochum. Am Sonntagmorgen ist es nach Informationen von DER WESTEN in Bochum an einem Waldweg zur einer Explosion gekommen.

Ein Verteilerkasten an der Straße „Im Busch“ ist in die Luft geflogen. Durch die Wucht der Explosion flogen die Teile des Kastens mehrere hundert Meter weit.

Bochum: LKA ermittelt nach Explosion eines Verteilerkastens

Ob es sich um eine Sprengung oder um einen technischen Defekt handelt, konnte die Polizei zum jetzigen Ermittlungsstand auf Anfrage von der DER WESTEN noch nicht sagen. Ein Passant habe am Morgen die Polizei informiert. Das Landeskriminalamt war vor Ort und sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Erst am Donnerstag hatte es in Bochum-Wattenscheid eine Explosion gegeben. Dabei wurde eine Frau verletzt. (hier die Hintergründe >>>). Ein Zusammenhang zwischen den beiden Explosionen ist nicht bekannt.

