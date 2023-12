Bochum: Tier wird drei jahrelang vermisst – doch es gibt ein Happy End

Wer ein Haustier bei sich aufnimmt, hofft in der Regel auf viele schöne Jahre mit seinem vierbeinigen Genossen. Stirbt das Tier dann plötzlich oder verschwindet es spurlos, kann das das Herz brechen. So auch einer Besitzerin aus Essen.

Drei Jahre lang blieb sein Kater Jack spurlos verschwunden. Mit jedem Tag schwanden die Chancen mehr und mehr, dass die Samtpfote wieder lebendig vor der Haustür auftauchen würde. Leider ist in vielen Fällen eher der Tod der Haustiere auf den Straßen die bittere Realität. Doch nicht so beim schwarz-weißen Kater – denn plötzlich tauchte er nach Jahren wieder quicklebendig in Bochum auf.

++ Hunde-Schicksal macht Tierheim Bochum tief betroffen – „Das tut einem in der Seele weh“ ++

Bochum: Verschwundener Kater taucht wieder auf

Wie der Kater aus Essen plötzlich in Bochum auftauchen konnte, ist ungewiss und wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Drei Jahre lang war er mutmaßlich auf den Straßen im Revier unterwegs. Bis zum schicksalhaften Nikolaustag (6. Dezember), als Retter Jack plötzlich zur Untersuchung in eine Tierarztpraxis in Bochum brachte. „Achtung Fundtier! Dieser hübsche Kater wurde uns heute in der Praxis vorgestellt. Er wurde schon längere Zeit draußen beobachtet und nun von aufmerksamen Menschen zu uns gebracht“, schrieb ein Praxismitarbeiter auf Facebook.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch nun ging erneut die Suche los. Denn lediglich eine Adresse aus Essen war dem gechippten Vierbeiner zu entnehmen, die beigefügte Telefonnummer leider nicht mehr aktuell. Ein Happy End rückte für Jack in weite Ferne.

Plötzlich geht ein schicksalhafter Anruf ein

Nur wenige Stunden später ging dann bei Wirbelvet, der Praxis für Tiermedizin und Chiropraktik, dann aber der erlösende Anruf ein. „Update: Ihr seid fantastisch! Die Besitzerin hat sie soeben bei uns gemeldet! Danke!“, schrieb die Bochumer Praxis im Netz.

Weitere tierische News:

Diese Nachricht erwärmt die Herzen von Tierfreunden in gesamten Ruhrgebiet. Und das Wunder dürfte für die Katzen-Halterin aus Essen genau zur rechten Zeit kommen. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk kann man sich doch wirklich nicht wünschen.