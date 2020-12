Bochum: Kult-Kiosk-Besitzerin Elli Altegoer gestorben – dieses Foto bleibt vielen in Erinnerung

Bochum. Große Trauer in Bochum: Die wohl bekannteste Kiosk-Besitzerin der Stadt, Elli Altegoer, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Am Sonntag verstarb die Bochumer Ikone nach langer Krankheit. Nach einem Sturz lag sie zunächst im Krankenhaus, kämpfte sich nach einer Reha zurück und stürzte erneut. An den Folgen des zweiten Unfalls verstarb die Seniorin am Ende, wie die „WAZ“ berichtet.

Für viele Menschen in Bochum war der kleine Laden in Bochum-Ehrenfeld eine echte Institution. 44 Jahre leitete die Bochumerin das Geschäft, 2014 übergab sie es an ihren Nachfolger Simon Haß. Er führt seitdem das Büdchen an der Königsallee.

Der Kult-Kiosk von Elli Altegoer in Bochum. Foto: Ingo Otto / WAZ FotoPool

Und wie der Tante-Emma-Laden war auch Elli Altegoer selbst fester Bestandteil des Alltags vieler Bochumer in Ehrenfeld. Vor allem für die Schüler des angrenzenden Gymnasiums. Wegen der Nähe zum Bochumer Schauspielhaus waren auch die Schauspieler mitsamt berühmter Begleitung regelmäßig zu Gast. Auf Facebook nahm auch das Schauspielhaus selbst Abschied und schrieb: „Unsere langjährige Freundin Elli Altegoer ist am Sonntag gestorben. Wir sind traurig.“

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Harald Schmidt, Herbert Grönemeyer oder Armin Rohde gehörten zu den Gästen des Kult-Ladens. Rohde gehörte dabei fast schon zu den Stammgästen. Er schrieb zum Tod von Elli Altegoer auf Facebook: „Elli sollte tatsächlich ein Denkmal bekommen! Niemand hat so sehr die Seele, die Tapferkeit, die Hilfsbereitschaft und Warmherzigkeit des Ruhrgebiets verkörpert wie sie. Danke für alles, Elli!“

Lokale Fernsehsender drehen kurze Porträts der Bochumerin. 2013 erschien der Bildband „Bochumer Urtypen“ vom Fotografen Thomas Solecki. Auf dem Cover: ein Foto von Elli Altegoer. Das Bild bleibt vielen noch lange im Gedächtnis.

„War mir eine Ehre dich gekannt zu haben“

In den Sozialen Medien ist die Trauer groß. Kunden, Freunde und Bekannte nehmen Abschied:

„Alles Gute, da wo Du jetzt bist, liebste Elli. Du hast mir meine Kindheit versüßt. Danke dafür!“

„Mach's gut Elli, war mir eine Ehre dich gekannt zu haben!“

„Ruhe in Frieden, Elli. Kann mich noch sehr gut an Deine Hilfsbereitschaft und lieben Worten und Taten erinnern.“

„Du warst ein Teil meiner Jugend, ich werde dich nie vergessen. Ruhe in Frieden, du hast es dir verdient!“

Für sie ist klar: Ohne Elli Altegoer wird dem Viertel etwas fehlen. (dav)