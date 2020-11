Bochum: Ehemaliges Opel-Gelände – diese Firma könnte hunderte Arbeitsplätze dorthin bringen

Bochum. Ende des Jahres 2014 waren die Opel-Werke in Bochum Geschichte. Das war ein sehr harter Schlag die Stadt und auch die gesamte Region.

Nun plant ein Unternehmen hunderte Arbeitsplätze auf dem ehemaligen Gelände von Opel in Bochum zu schaffen, berichtet die „WAZ“.

Bochum: Unternehmen hat auf dem ehemaligen Opel-Gelände Großes vor

Hunderte neue Arbeitsplätze in Bochum, das hört sich besonders in Zeiten der Corona-Krise mehr als gut an. Doch welches Unternehmen plant ausgerechnet derzeit seine Belegschaft zu erweitern?

Die Antwort auf diese Frage ist in diesem Fall eindeutig: Rethink Robotics. Noch nie gehört? Nun das muss nichts heißen, immerhin befindet sich das Unternehmen erst seit Kurzem in Bochum und hat bisher auch nur 30 Mitarbeitern an diesem Standort. Das soll sich allerdings in Zukunft möglichst ändern.

Bochum: Rethink Robotics plant DAS

Dass der Konzern sich ausgerechnet in Bochum eine größere Niederlassung vorstellen kann, kommt nicht von ungefähr, denn er gehört über Umwege zur RAG-Stiftung. Diese möchte Arbeitsplätze im Ruhrgebiet schaffen und war auch an der Ansiedlung von Rethink Robotics in Bochum beteiligt.

Das Unternehmen möchte seinen Standort in Bochum deutlich ausbauen und plant eine Roboterfarbrik in der Stadt zu bauen. Dafür hat Rethink Robotics das alte Opel-Gelände Mark 51/7 ins Auge gefasst. Mehrere hundert Beschäftigte wolle das Unternehmen dann hier beschäftigen.

Bochum: Was macht Rethink Robotics?

Wie der Name schon verrät hat Rethink Robotics etwas mit Robotern zu tun. Im Fokus des Unternehmens stehen derzeit sogenannte kollaborative Roboter. Diese sollen gemeinsam mit Menschen arbeiten können, ohne dass dabei eine besondere Trennung zwischen dem Mensch und der Maschine von Nöten ist.

Bochum: Bei Rethink Robotics dreht sich alles um Roboter. (Symbolbild) Foto: imago images / Xinhua

