Bochum: 14-Jährige verschwunden! Wo ist Alexandra P.?

Bochum. Wo ist Alexandra P. aus Bochum?

Seit Donnerstag (9. Juni) ist die 14-Jährige verschwunden. Nun sucht die Polizei Bochum öffentlich nach dem Mädchen.

Bochum: Alexandra P. verschwunden

Wie die Polizei mitteilte, lebt Alexandra P. in einer Wohngruppe an der Krockhausstraße in Bochum, aus der sie schon einige Male verschwunden ist. Das Mädchen hat enge Bezüge zu Dortmund, dort hält sie sich häufig am Nordausgang des Hauptbahnhofs auf.

Eine Überprüfung ihrer üblichen Anlaufstellen verlief bislang ohne Erfolg.

Wo ist Alexandra P.?

Von der Polizei wird Alexandra P. wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

Schlanke Figur

Rote Haare

Die Polizei Bochum veröffentlichte dieses Foto von Alexandra P. Foto: Polizei Bochum

Polizei bittet um Mithilfe

Das Bochumer Fachkommissariat für Vermisstenfälle bittet öffentlich um Mithilfe. Wer das Mädchen gesehen hat, soll sich unter 0234 90941290 oder 0234 9094441 melden. (nr)