Bochum: Teuerster Döner in NRW – Kunden sehen rot: „Kann man nicht Döner nennen“

Neueröffnung in Bochum!

Nuh Dogan (32) betreibt an der Viktoriastraße 53 in Bochum den Döner-Laden „Chickenstyle“ – und was er dort anbietet, ist viel mehr als die Standard-Fleischtasche mit Gemüse. Bei ihm gibt es sogar den teuersten Döner in ganz NRW!

Ein hochemotionales Thema für viele Fans des herzhaften Gerichts…

Bochum: Edel-Döner für knapp 30 Euro

Satte 29,90 Euro kostet der Edel-Döner im „Chickenstyle“. Der Grund: Statt herkömmlichem Hähnchen- oder Kalbsfleisch nutzt Dogan edles Wagyu-Fleisch aus Japan. Die Rinder werden unter besonderen Qualitätsbedingungen gezüchtet, das Fleisch wird dort teilweise zum Kilopreis von 1.000 Euro gehandelt.

Unsere Redaktion hat einen Bericht über den Luxus-Döner aus Bochum auf Facebook geteilt. In den Kommentaren darunter wurde schnell deutlich, dass dieses Thema die Döner-Fans in der Pottstadt keinesfalls kalt lässt.

Kunden diskutieren: „Kann der allein futtern“

Natürlich hat Qualität seinen Preis – aber die Kosten oder gar das Konzept eines teuren Wagyu-Döners können viele nicht nachvollziehen:

Ich würde niemals so viel Geld für einen Döner ausgeben. Ich wünsche eigentlich jedem, der sich selbstständig macht, Glück, aber hier?

Wagyu-Gulasch im Brot brauch ich nicht und das darf man auch nicht Döner nennen.

Krank, der Junge

Niemals! Für diesen Fraß soviel Geld?

Das Ende ist abzusehen, so wird er sich nicht lange halten

Wagyu bestimmt nicht auf einem Döner

Kann der allein futtern, was die sich einbilden

Döner einzig und allein nur mit Kalb-Drehspieß. Alles andere ist Verschandelung.

Natürlich ist der Wagyu-Döner nicht das einzige Angebot auf der Speisekarte. Inhaber Nuh Dogan plant zudem ein ganz besonderes Angebot: Für Obdachlose soll es eine kostenlose warme Mahlzeit geben. Das wiederum kommt bei den Kunden absolut positiv an.