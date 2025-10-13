Bochumer Disco im Clinch mit Party-Veranstalter – mit Folgen für Ticket-Inhaber

Die Nacht auf den 30. Mai 2025 wird Volker Lebendig in seinem Leben wohl nie wieder vergessen. Seine Bochumer Disco „Rouge Bar & Showpalast“ stand in Flammen (hier mehr dazu)! Fast das ganze Mobiliar im Inneren der Location wurde dabei zerstört. Die Sanierung war aufwändig. Inzwischen kann im Rouge aber endlich wieder gefeiert werden.

Doch da steht schon das nächste Problem vor der Tür: Auf der Facebookseite der Eventlocation in Bochum ist die Rede von einem „unseriösen Veranstalter“. Mehrere Partys sollen geplatzt sein. Schauen Ticketkäufer nun in die Röhre?

Bochumer Disco schimpft über Veranstalter

Die Warnung auf der Facebookseite des „Rouge Showpalasts“ in Bochum klingt ernst. Hier heißt es: „Achtung! Die Disneyparty / die Mamma Mia Party und die Taylor Party finden nicht im Rouge statt! Es sind alles Partys von einem Veranstalter, der sehr unseriös handelt. Wir wollen nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten!“

Im Gespräch mit DER WESTEN ging Volker Lebendig weiter ins Detail. Der Rouge-Betreiber erklärt, dass er eigentlich einen festen Vertrag mit besagtem Veranstalter gehabt habe. Im Rouge sollten demnach eine Disney-, eine Mamma-Mia- sowie eine Taylor-Swift-Party stattfinden. Doch daraus wurde nichts.

Mindestens zwei der drei Veranstaltungen wurden laut seinen Aussagen einfach in eine anderer Location verlegt, ohne mit ihm Rücksprache zu halten. Das sei Lebendig komisch vorgekommen, denn er habe bereits schlechte Erfahrungen mit unseriösen Veranstaltern gemacht. Und so sei er lieber vom Vertrag zurückgetreten. Denn auch auf Nachfrage soll sich der Veranstalter nicht mehr bei ihm gemeldet haben. Und was ist mit den Leuten, die bereits Tickets gekauft hatten?

Ticketkäufer bekommen ihr Geld zurück

Da die Tickets unter anderem über die bekannte Plattform Eventim verkauft wurden, war hier der Ablauf sehr professionell. Wie wir von Eventim selbst erfahren haben – die übrigens nicht als Veranstalter der Partys fungierten -, wurden die Ticketkäufer wie üblich in solchen Fällen über die Verlegung der Veranstaltung informiert. Dabei hatten sie die Wahl, ob sie das Geld zurückbekommen möchten oder trotz des neuen Veranstaltungsortes die Party besuchen wollen.

Alle Versuche mit dem Veranstalter in Kontakt zu kommen, schlugen bislang fehl. Weder über eine angegebene Rufnummer, noch über eine Webseite war dieser für DER WESTEN zu erreichen.

Und Volker Lebendig? Der hat Pech gehabt. Denn da das Rouge in Bochum keinen normalen Discobetrieb hat, sondern nur Events veranstaltet, bleiben an den Tagen der geplanten Partys wohl die Türen einfach geschlossen. Doch zum Glück stehen noch viele weitere spannende Events auf dem Plan: Am 24. Oktober tritt zum Beispiel der berühmte DJ Paul van Dyk auf. Und nur einen Tag später, am 25. Oktober, steht Rapper Capital Bra auf der Bühne. Rot im Kalender sollten sich Fans auch den 13. Dezember anstreichen, hier können sie das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ live im Rouge in Bochum erleben. Für Capital Bra gilt übrigens nur Abendkasse, für die anderen beiden Veranstaltungen können Tickets zudem auch online (zum Beispiel bei Eventim) erworben werden. Und das lohnt sich: So nah wie im Rouge kommt ihr selten an eure Lieblingskünstler heran!