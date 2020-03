Bochum: Dieser gefährliche Mann wird gesucht – Polizei hat schlimmen Verdacht

Bochum. Die Polizei Bochum sucht aktuell nach einem gefährlichen Mann.

Der Mann hat mit einer Waffe Ende Februar einen Supermarkt in Bochum ausgeraubt.

Am 29. Februar trug eine Kassiererin ihre Kasse gegen 19 Uhr zum Büro des Supermarktes am Alten Markt 1, als der Mann sie abpasste. Der Täter hielt ihr eine Pistole vor, bedrohte die Frau und verstaute die Kasse schließlich in einem Beutel. Dann verließ der Mann den Supermarkt.

Jetzt hat die Polizei einen schlimmen Verdacht: Es war möglicherweise nicht seine erste Tat. Der Täter soll vier weitere Raubüberfälle begangen haben. Von 2016 bis 2019 gab es nämlich Raubüberfälle in Remscheid, Dortmund, Kerpen und Duisburg, die genau auf die gleiche Art abliefen.

Kannst du helfen?

Deshalb hofft die Polizei nun auf Hilfe aus der Öffentlichkeit. Sie hat zwei Fotos von Überwachungskameras veröffentlicht.

Bochum: Das ist der gefährliche Mann Foto: Polizei Bochum

Bochum: Kennst du den Mann? Foto: Polizei Bochum

Dazu bittet sie Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Raub machen können, sich unter den Telefonnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-444 bei der Polizei zu melden.