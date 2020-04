Bochum: DHL-Chaos! Paket verschwindet spurlos – Keiner kann IHR helfen

Bochum. Unfassbar, was eine Frau aus Bochum erlebt hat! Sie verschickte ein Paket mit DHL, doch das kam nie bei seinem Empfänger an. Bis heute weiß die Frau nicht, wo das Paket ist.

Schuld ist ein DHL-Chaos.

Bochum: DHL-Chaos! Paket bleibt spurlos verschwunden

Das dürfte die Frau so schnell nicht vergessen: Im Februar verschickte sie ein Paket von Bochum, das an eine Freundin in Gelsenkirchen adressiert war. Bei der Freundin kam es allerdings nie an, denn stattdessen kam es zu einem regelrechten DHL-Chaos. Darüber berichtet die WAZ.

Tage nach dem Absenden des Pakets rief die 59-Jährige aus Ehrenfeld bei DHL an, um sich zu erkundigen, wann ihr Paket mit persönlichen Souvenirs in Gelsenkirchen ankommen würde. Da kam der erste Schock: Das Paket befinde sich bei Zalando in Erfurt, so die Information von DHL.

Keiner kann Frau helfen

Die Frau traute ihren Ohren nicht. Dann kontaktierte sie Zalando und bat um Rücksendung ihres Pakets. Doch der Online-Versandhändler teilte der 59-Jährigen bloß mit, dass Zalando aus Datenschutzgründen kein Paket zurückschicken dürfe. Schließlich sei die Ehrenfelderin keine Kundin von Zalando.

Damit stand die Frau vor einem Problem. Wie sollte sie nun ihr Paket wieder bekommen? Sie sprach erneut mit DHL. Der Paketdienst erklärte daraufhin nur, dass auf dem Paket eine falsche Adresse gestanden habe, weshalb dieses nicht nach Gelsenkirchen geschickt worden sei.

Was bei diesem mysteriösen Fall sonst noch alles passierte, liest du bei der WAZ. (nk)