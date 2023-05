Bochum: Deutsche Bahn mit Hiobsbotschaft im Berufsverkehr – „Frechheit sondergleichen“

Mega-Probleme am Hauptbahnhof in Bochum! Auf Twitter gab die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen (2. Mai) bekannt, dass dort aktuell keine Zugfahrten mehr möglich sind.

Das lange Wochenende nach dem Mai-Feiertag ist grade vorbei, da erwischt es Pendler aus Bochum eiskalt: Wegen eines defekten Stellwerks halten am Dienstag keine Züge am Bochum Hauptbahnhof!

Bochum: Fernverkehr wird umgeleitet

Die Störung führt dazu, dass keine Zugfahrten im Raum des Bochumer Hauptbahnhofs möglich seien, sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen, heißt es auf dem Twitter-Account der Deutschen Bahn.

Demnach halten die Züge am nächsten Bahnhof und warten. Der Fernverkehr wird umgeleitet. Wie die „WAZ“ berichtet, handelt es sich wohl um einen Vandalismus-Schaden. „Offenbar haben Dritte Glasfaserkabel durchgeschnitten, die für die Datenübertragung wichtig sind, damit Signale und Weichen entsprechend gestellt werden können“, sagt ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Die Bundespolizei ermittelt.

Bochum: Aufwendige Reparatur

Weil die Reparatur sehr aufwendig ist, wird die Störung bis voraussichtlich 18 Uhr dauern! Bis dahin müssen Reisende noch mit Behinderung im Bahnverkehr rechnen. Zu viel für viele Reisende – sie lassen ihren Unmut auf Twitter freien Lauf.

„Das ist doch eine Frechheit sondergleichen. Andauernd Stellwerkausfälle in der Region. Schämt sich die Deutsche Bahn eigentlich für dieses Infrastrukturproblem? Wie kann die Konzernspitze bei diesem desolaten Zustand noch massive Gehaltserhöhungen kassieren?“, schreibt beispielsweise ein User auf Twitter.

Bochum: Mega-Wut bei Twitter-Usern

„Wie wärs, wenn man mal die möglichen Umleitungen durchsagt oder generell mal in Bochum Durchsagen macht. Bin jetzt über Herne gefahren mit dem Risiko, dass die Störung behoben wird, was ja scheinbar noch nicht der Fall ist“, heißt es von einer Frau. Puh, jede Menge Frust bei den Twitter-Usern.