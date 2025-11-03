Schon wieder Bochum! Deutsche Bahn kündigt nächste Baustellen an

Pendler in und um Bochum können kurz durchatmen – aber nur kurz. Acht Wochen lang war der Bahnverkehr rund um die Ruhrstadt massiv eingeschränkt, jetzt rollen die Züge endlich wieder: Sowohl der Bochumer Hauptbahnhof als auch der Bahnhof Wattenscheid werden wieder regulär angefahren.

Doch die Entwarnung gilt nur vorübergehend. Schon in zwei Wochen steht die nächste Großbaustelle an, wie die „WAZ“ informierte …

Pendler-Albtraum für Bochum: Zahlreiche DB-Baustellen

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird die Strecke zwischen den Hauptbahnhöfen Bochum und Witten vom 17. November (5 Uhr) bis 10. Dezember (21 Uhr) komplett gesperrt. In dieser Zeit ist kein Zugverkehr möglich – stattdessen fährt ein Schienenersatzverkehr auf den Linien RB40 und RE16.

Der Grund: Die Bahn erneuert die Eisenbahnbrücke an der Langendreerstraße. „Die zweigleisige Strecke zwischen Witten und Bochum-Langendreer/Dortmund verläuft über das Bauwerk“, erklärt eine Bahnsprecherin. Bereits jetzt entstehe neben der alten Brücke ein Neubau, der im November und Dezember an seine endgültige Position geschoben werden soll.

Pläne für 2026 im Überblick

Und auch 2026 bleibt es nicht ruhig auf den Gleisen. Die Bahn kündigt nämlich an, dass Anfang Januar bis Anfang Februar 2026 im Raum Duisburg weitere Arbeiten an Oberleitungen und Gleisen durchgeführt werden. Das könne sich auch auf die Zughalte in Bochum auswirken. Konkrete Ersatzkonzepte seien aktuell noch in Planung. Auch ein Blick in die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn zeigt aber bereits: Zwischen dem 10. Januar und 6. Februar müssen Reisende von Bochum aus nach Duisburg oder Düsseldorf mit Umstiegen rechnen.

Wann genau die nächsten Sperrungen anstehen, ist derzeit allerdings noch offen. Fest steht jedoch, dass die Pendler aus Bochum sich in Zukunft auf mehr Einschränkungen einstellen müssen.