Bochumerin lernt „Prinzen“ kennen – dann wird es übel für sie

Immer mehr Menschen suchen ihr Glück online, auch in der Liebe. So melden sich viele auf Dating-Plattformen an oder hoffen über soziale Netzwerke auf den Partner fürs Leben. Doch genau dort lauert manchmal auch Gefahr.

Besonders perfide ist das sogenannte Love- oder Romance-Scamming. Betrüger geben sich in Online-Portalen als charmante Partner aus und schreiben liebevolle Nachrichten. Doch dabei verfolgen sie nur das Ziel, ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau das wurde nun einer 64-jährigen Frau aus Bochum nun zum Verhängnis, wie die Polizei Bochum berichtet.

Bochumerin lernt vermeintlichen „Prinzen“ kennen

Über soziale Medien lernte die Bochumerin vor rund anderthalb Jahren einen vermeintlichen „Prinzen“ kennen. Was zunächst nach einer romantischen Online-Bekanntschaft aussah, entwickelte sich schnell zum Albtraum. Denn hinter dem Dating-Profil steckte eine dreiste Masche.

Die Bochumerin wurde dazu gebracht, mehrere Tausend Euro über Gutscheincodes zu verschicken und teilte zudem persönliche, teils intime Fotos. Der angebliche Prinz nutzte diese schließlich, um sie unter Druck zu setzen. Wenn sie kein weiteres Geld schicke, würden die Bilder veröffentlicht.

So erkennt man Romance-Scammer

Die Masche beim Romance-Scaming folgt meist einem klaren Muster. Nach dem ersten Kontakt überschütten die Täter ihre Opfer mit übertriebenen Liebesbotschaften, schreiben lange Nachrichten, sprechen schon nach wenigen Tagen von „Liebe“ und einer „gemeinsamer Zukunft.“ Oft wollen sie vor allem private Informationen wissen.

++ auch interessant: Tierheim Bochum rettet 32 Katzen und Hunde aus Messie-Haushalt – Bilder gehen ans Herz ++

Dazu zählen Hobbys, Familie, Kinder, ehemalige Partner, manchmal sogar religiöse Überzeugungen. Das schafft Nähe und Vertrauen, was die Täter schonungslos ausnutzen.

Mehr Themen und News:

Um gegen Love-Scammer vorzugehen, sollte man sofort den Kontakt abbrechen, alle Beweismittel sichern (Chats, E-Mails, Fotos, Belege) und die Polizei informieren, um Anzeige zu erstatten. Und auch wenn das verlorene Geld meist nicht wieder auftaucht, ist das ein wichtiger Schritt, um andere zu warnen.