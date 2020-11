Bochum: Polizei warnt! Darum solltest du diese Corona-Kontrolle verweigern

Corona in NRW: Die Polizei warnt vor gewissen Corona-Kontrollen. (Symbolbild)

Bochum. Mit der Verschärfung der Corona-Regeln und der Ausweitung der Maskenpflicht kontrolliert das Ordnungsamt verstärkt die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Nun hat die Polizei Bochum allerdings eine Warnung ausgesprochen.

Darum solltest du gewisse Corona-Kontrollen in Bochum und Umgebung verweigern.

Bochum: Polizei warnt vor gewissen Corona-Kontrollen

Nicht nur im Innenbereich sondern auch Outdoor besteht in bestimmten Teilen eine Maskenpflicht. Wer diese nicht einhält, der muss mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

In Herne nutzen Unbekannte die Maskenpflicht nun jedoch aus, um daraus selber Profit zu schlagen, wie die Polizei Bochum in einer Polizeimeldung mitteilte. So geben sich die Täter als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus und kassieren im Volkspark Eichel Geld ab.

In den vergangenen Tagen hielten sich die falschen Ordnungsamtmitarbeiter nach mehrere Zeugenaussagen wiederholt dort auf und kontrollierten, ob Passanten Masken trugen. Sie waren mit gelben Westen mit der Aufschrift „Ordnungsamt“ bekleidet und versuchten so, die Spaziergänger um ihr Geld zu bringen. Abgesehen von dem Volkspark Eickel wurden die Betrüger auch in der neu gekennzeichneten Fahrradstraße auf der Bochumer Straße beobachtet.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Die Polizei hat Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02323 950 8510 bei der Polizei zu melden. In akuten Fällen soll direkt der Notruf 110 gewählt werden.

Ordnungsamt kann sich ausweisen

Weiter stellt die Polizei klar, dass in dem Volkspark Eickel gar keine Maskenpflicht besteht. Zudem weist sie ausdrücklich darauf hin, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes aktuell keine Warnwesten sondern dunkelblaue Dienstkleidung tragen.

Herrscht bei einem Passanten Unsicherheit darüber, ob er es bei einer Corona-Kontrolle tatsächlich mit dem Ordnungsamt zu tun hat, können sich die Mitarbeiter mit ihrem Dienstausweis ausweisen. (nk)