Bochum: Corona-Hilferuf eines Bestatters – „Arbeiten 14 bis 15 Stunden am Tag“

Bochum. Es ist ein Hilferuf, der von einem Bestattungsdienst aus Bochum kommt. Während der Lockdown viele Unternehmen dazu gezwungen hat, zu schließen oder nur begrenzt zu arbeiten, steigt der Arbeitsaufwand für Bestattungsunternehmen immer mehr.

Am Mittwoch verkündete das Robert-Koch-Institut erstmals über 1000 neue Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden. Allen Lockdown-Maßnahmen zum Trotz breitet sich das Virus weiter aus.

Bochum: Bestattungsunternehmen arbeitet am Maximum

Eine bedrohliche Situation nicht nur für diejenigen, die selbst erkranken, sondern auch für die, die tagtäglich einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Besonders betroffen sind davon im Moment Bestatter, wie die Firma Martini aus Bochum.

Das Bestattungsunternehmen Martini aus Bochum. Foto: Privat

Eine so anstrengende Zeit wie momentan hat der familiengeführte Betrieb noch nicht durchgemacht. „Wir arbeiten aktuell am Maximum. Wir sind voll ausgelastet“, verrät Alexander Martini, eines der vier Familienmitglieder des Unternehmens.

Nicht nur, dass die Todesfälle immer weiter steigen, auch die zusätzlichen Schutzmaßnahmen verursachen einigen Aufwand. Das beginnt bereits damit, dass man sich vor der Abholung zunächst darüber informieren muss, ob ein Verstorbener mit dem Virus infiziert war, um gegebenenfalls weitere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. An Masken und Schutzanzügen führt bei der derzeitigen Lage ohnehin nichts vorbei.

Bestattung in Corona-Zeiten: Einsatz fast rund um die Uhr

Als sogenannter Überführungsdienst bringen die Martinis den Leichnam vom Sterbeort zu den entsprechenden Bestattern und Friedhöfen.

„Wir alle stoßen an unsere Grenzen“, erklärt Martini im Gespräch mit DER WESTEN. Täglich gebe es Anfragen von anderen Bestattern. Doch die Arbeitslage ist so eng, dass diese teilweise auch abgelehnt werden müssen. „Wir arbeiten 14 bis 15 Stunden am Tag. Aktuell haben wir kaum Freizeit“, so Martini.

Auch an Weihnachten gab es für das Unternehmen, das für fast 30 Bestatter in NRW arbeitet, kaum Pause. Wo es vorher bis zu vier Überfahrten pro Tag gab, sind es derzeit bis zu neun.

Bei der Arbeit der Bestatter müssen viele Gesundheitsregeln beachtet werden. Foto: Privat

Bestatter aus Bochum übt Kritik an der Politik

Für weitere Belastung sorgt außerdem die Organisation von Schutzkleidung oder ähnlichem. „Das sind Kosten, über die man gar nicht sprechen möchte“, sagt Martini, der hier auch die Politik in der Pflicht sieht. Als Bestatter genieße man keine Priorität, um an solche Kleidung zu kommen und das, obwohl man eine große Verantwortung gegenüber den Menschen habe. Hier gäbe es dringenden Handlungsbedarf.

Bestattungen während der Corona-Pandemie

Auch die Bestattungen an sich sind aktuell höchst ungewohnt. Wie für alle anderen Zusammenkünfte von Personen herrschen strikte Regeln, auch für die Aufbewahrung und die Verabschiedung. Ist eine Person an oder im Zusammenhang mit Corona gestorben, ist es sogar noch drastischer.

„Bei positiven Coronafällen gibt es keine Aufbewahrung, der Leichnam wird direkt ans Krematorium überbracht“, erklärt Martini. Doch auch dort stoßen die Arbeiter langsam an ihre Grenzen, an einigen Standorten wie in Waltrop, Hamm oder Werl gehe der Platz aus.

Ein Problem für die gesamte Bestattungsbranche, die unter den Anstrengungen ächzt und Martini zu der Frage bringt: „Wo soll das noch hinführen?“