Bochum: Migrationshelferin wendet sich unter Tränen an Angela Merkel – „Die sind machtlos“

Dramatischer Hilferuf aus Bochum! Die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown stellt gerade Familien vor extreme Herausforderungen.

Wie schwer sich der Alltag aktuell für Migrationsfamilien gestaltet, hat eine vierfache Mutter und Leiter eines Sprachcafés in Bochum-Wattenscheid am Donnerstag in einem emotionalen Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel dargestellt – und dabei brach die Frau beinahe in Tränen aus.

Bochum: Vierfach Mutter mit Migrationshintergrund spricht Klartext mit Merkel

Im Rahmen eines virtuellen Bürgerdialogs bekam Jihan Khodr aus Bochum gemeinsam mit anderen Eltern die Möglichkeit, Angela Merkel die Lockdown-Probleme von Familien klarzumachen.

Khodr flüchtete 1989 aus dem Libanon mit ihren Eltern nach Deutschland, ging hier zur Schule und schloss eine Ausbildung zur Familienpflegerin ab. Heute arbeitet sie beim katholischen Dienst in Bochum, unterstützt und berät geflüchtete Männer und Frauen. Außerdem leitet sie ein Sprach- und Spielcafé.

„Ich habe sehr viele Kontakt zu Flüchtlingsfrauen, Migrantenfrauen und selber die Erfahrung als Mutter von vier Kindern, dass es sehr, sehr schwierig ist für uns“, erklärt Khodr gleich zu Beginn.

Es seien immer Probleme da gewesen, aber: „Es war nie so sichtbar wie in Corona-Zeiten. Wir möchten gerne unsere Kinder mehr unterstützen“. Damit meint die Familienhelferin nicht nur Ausrüstung wie Laptops und PC: „Wir wollen unseren Kindern mehr helfen!“, sagt die Bochumerin – und bricht dabei fast in Tränen aus.

Bochumer Migrationshelferin verzweifelt: „Die Kinder bekommen die Unterstützung nicht“

Viele Eltern wollen die Bildung ihrer Kinder unterstützen, stehen aber aktuell vor einem Problem: „Die Eltern sind machtlos. Viele Familien in Wattenscheid, viele Migrationsfamilien in Bochum, sind einfach Analphabeten. Die Kinder bekommen die Unterstützung nicht!“

Die vierfache Mutter fordert mehr Hilfe für geflüchtete Familien und Mütter, mehr Frauen- und Familienarbeit und Vernetzung mit Schulen und Bildungszentren. Für Khodr ist klar: „Wir wollen gemeinsam kooperieren, wir wollen nicht gegeneinander, sondern miteinander leben.“

Nur so gibt es eine Möglichkeit, dass man in zehn bis zwanzig Jahren auch voneinander profitieren könne und die Kinder nicht abgehängt werden: „Die Kinder sind nun mal da, die müssen unterstützt werden, nicht nur von Schulen. Sondern auch von Mutter und Vater.“

Während zuerst die fehlende technische Ausrüstung ein Problem für viele Familien darstellte, sei jetzt die Bedienung das Problem, erklärt Khodr: „Viele Flüchtlingsfrauen kamen ja mit Trauma, mit Problemen, mit Stress, das hat sich jetzt verdopppelt. Das Leid ist viel größer geworden.“

Bochum: Angela Merkel will mit Familienministerin über Probleme sprechen

Die emotionalen Schilderungen von Jihan Khodr scheinen bei der Bundeskanzlerin anzukommen, sie überlegt, ob für Beratungsstellen für Geflüchtete Videokonferenzen mit Muttersprachlern eine Hilfe sein könnten. „Absolut. Wir brauchen das von beiden Seiten, damit die Menschen verstehen, worum es geht. Bildung ist ja Gesundheit, Gesundheit ist auch Bildung“, so die Antwort der Bochumerin.

Die Broschüren der Bundesregierung in 21 Sprachen seien zu wenig. Stattdessen solle man mit den Schulen arbeiten, möglicherweise mit Studenten Notgruppen einrichten für Familien, die ihre Kinder nicht unterstützen können, schlägt Jihan Khodr weiter vor.

„Das ist ein guter Gedanke, den sollten, den müssten wir aufgreifen. Ich spreche da nochmal mit der Familienministerin“, versichert die Bundeskanzlerin zum Abschluss des Gesprächs. Und appellierte an die Menschen in Bochum: „Wer helfen kann, soll sich bei Ihnen [Jihan Khodr] melden. Und dann schreiben Sie mir nochmal“.

Der Beitrag aus Bochum war wohl der Emotionaliste in der 90-minütigen Schalte zwischen Bundeskanzlerin Merkel und 14 Müttern und Vätern – was noch besprochen wurde, kannst du hier lesen.

Wenn du Interesse hast, den Familien in Bochum zu helfen, kannst du dich hier melden. (kv)