Bochum: Corona hat Europa im Griff – dieses Bild zeigt jetzt das WAHRE Ausmaß der Krise

Bochum. Das Coronavirus hat Europa schwer erschüttert. Weltweit am stärksten von der Pandemie betroffen ist Italien. Das Gesundheitssystem dort ist völlig überlastet.

Die Auswirkungen dessen sind jetzt bis ins Ruhrgebiet zu spüren. Ein Foto aus Bochum zeigt nun die wahren Ausmaße der Corona-Krise in Europa.

Bundeswehr schickt Corona-Patienten aus Italien nach Bochum

So wurden am Samstag in Bochum zwei Covid-19-Patienten (56 und 64) aus Italien zur Universitätsklinik St. Josef-Hospital in Bochum gebracht.

Zwei Corona-Patienten aus Italien sind in die Uniklinik in Bochum verlegt worden. Foto: Justin Brosch ANC-NEWS

Sie gehörten zu einer Gruppe von sechs Patienten, die die Bundeswehr am Samstagmorgen aus dem Corona-Krisengebiet nach Deutschland geflogen hat.

Die Luftwaffe setzte für die Operation von Bergamo zum Flughafen Köln/Bonn am Samstagmorgen den Airbus A310 MedEvac ein. Die fliegende Intensivstation der Bundeswehr hat bis zu sechs Plätze für eine intensivmedizinische Behandlung.

Danach kamen zwei der Patienten mit Spezialfahrzeugen der Feuerwehr Bochum zur Bochumer Uniklinik. Mit dabei, eine italienische Ärztin aus dem St. Josef-Hospital, die als Übersetzerin in engem Kontakt mit Patienten und Angehörigen stehen wird.

So schlimm ist die Lage in Italien

In Italien wurden mittlerweile über 90.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Mehr als 10.000 Menschen sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. (ak)

