Bochum: Geburtstagsparty mit über 100 Gästen trotz Corona – wegen dieses Fehlers drohen jetzt Konsequenzen

Bochum. Von illegalen Corona-Partys wurde in den vergangenen Monaten häufiger berichtet. Doch die Veranstalter einer großen Geburtstagsfeier in Bochum hätten sich den Ärger mit dem Ordnungsamt ganz einfach ersparen können.

Wie die „WAZ“ berichtet, feierten mehr als 100 Menschen in einem Club in Bochum am Wochenende einen 20. Geburtstag. Doch es war nicht die hohe Zahl der Gäste, die sich am Ende als Fehler herausstellte.

Bochum: Geburtstagsparty trotz Corona – nur DARUM wurde sie zum Problem

Denn bei privaten Feiern mit „herausragendem Anlass“ – und dazu zählt eben auch ein runder Geburtstag – sind nach geltender Corona-Verordnung maximal 150 Gäste erlaubt. Diese Grenze hatten die Veranstalter mit insgesamt 136 Gästen nicht überschritten. „Dabei haben wir uns an das Hygienekonzept gehalten, Mundschutz getragen und der Abstand wurde eingehalten“, erklärte einer der Veranstalter (24) gegenüber der „WAZ“.

Das Problem: Einige Gäste hatten die Tickets für den „Geburtstags-Rave“ von den Veranstaltern im Internet gekauft, ohne dass man sich persönlich kannte. Damit handelte es sich bei der Party nicht mehr um eine private Feier, sondern um eine kommerzielle Veranstaltung – und für die gelten andere Regeln.

