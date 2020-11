Bochum: Corona-Chaos im Missbrauchsprozess! Aussage von Marvin (16) geplatzt

Bochum. Corona-Alarm im Missbrauchsprozess um Marvin aus Duisburg!

Der Junge sollte eigentlich am Samstag im Landgericht in Bochum seine Aussage machen. Doch daraus wird nichts – wieder einmal.

Bochum: Corona-Alarm im im Prozess im Fall Marvin

Einer der Schöffen war im Anschluss an den letzten Sitzungstag am 4. November positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Folge: alle Berufsrichter der 8. Strafkammer stehen vorerst unter Quarantäne.

Die drei geplanten Sitzungstermine am 14., 15. und 17. November wurden aufgehoben. „Stand heute ist geplant, am 21. November das Verfahren fortzusetzen“, erklärte Michael Rehaag, Sprecher des Landgericht Bochum. Ob sich das realisieren lässt, ist jedoch unklar.

Mehr zum Fall Marvin aus Duisburg:

Es ist nicht das erste Mal, das Corona im Prozess Thema ist. Erst am letzten Sitzungstag hatte das Gericht einen Antrag der Verteidigung auf eine höchstens einstündige Verhandlung aufgrund Corona zurückgewiesen.

Am Samstag sollte nun eigentlich Marvin unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Aussage machen. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Es ist bereits der vierte Versuch Marvin zu vernehmen, der gescheitert ist. Bereits im Sommer hatte das Gericht versucht den Jungen als Zeuge zu hören.

Muss Marvin im Beisein seines mutmaßlichen Peinigers aussagen?

Die Termine waren kurzfristig geplatzt, da Nebenklagevertreterin Marie Lingnau gefordert hatte, dass der Angeklagte während einer Aussage den Saal verlassen solle. Das Landgericht hatte das abgelehnt und vom Oberlandesgericht Hamm Recht bekommen. Marvin hatte sich daraufhin mit einem Brief ans Gericht gewandt und sich geweigert im Beisein des Mannes, der ihm „all das angetan hat“, auszusagen.

Nach Ablauf der Quarantäne könnte am 21. November ein neuer Versuch erfolgen. Noch ist jedoch unklar, in welcher Form. Ein Gutachten über mögliche psychische Folgen durch eine Konfrontation mit dem Angeklagten steht noch aus.

Der Fall Marvin:

11. Juni 2017: Marvin ist das letzte Mal online, danach verliert sich seine Spur

Sommer 2019: Aktenzeichen XY zeigt den Fall, ein Hinweis geht auf Marvins Verbleib bei einem Pädophilen ein

20. Dezember 2019: Bei einer Wohnungsdurchsuchung eines vorbestraften Sexualstraftäter wird der Junge im Schrank entdeckt

5. Juni 2020: Am Landgericht Bochum beginnt der Missbrauchsprozess gegen Lars H.

+++ Der Fall Marvin: die Hintergründe +++

Marvin wird bei Razzia im Kleiderschrank gefunden

Der Angeklagte Lars H. soll den anfangs 13-Jährigen jahrelang in seiner Wohnung versteckt und in dieser Zeit hundertfach missbraucht haben. Ende 2019 war Marvin bei einer Kinderporno-Razzia in der Wohnung des vorbestraften Angeklagten entdeckt worden – versteckt im Kleiderschrank. (ms)