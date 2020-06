Bochum: Corona-Auflagen zwingen Disko in die Knie – „All unsere Bemühungen sind gescheitert"

Bochum. Wer in Bochum vor Corona tanzen gehen wollte, hatte stets die Qual der Wahl: Im Bermuda Dreieck und der Altstadt lockten unzählige Lokalitäten, und auch in der Stadt verteilt gab es einzelne Clubs. Wie es am Ende der Pandemie aussehen wird, weiß niemand.

Denn seit Corona sind die Dancefloors verwaist. Eine Diskothek in Bochum hat deswegen nun die Reißleine gezogen und muss schließen. Nach fast acht Jahren werden die Türen am kommenden Samstag und Sonntag zum letzten Mal öffnen. Danach ist Schluss.

Bochum: Disko schließt wegen Corona-Auflagen

Viele Gastwirte, Veranstalter und Ökonomen haben es bereits mit dem Beginn der Schließung von Bars, Clubs und Diskotheken prognostiziert: Corona wird eine klaffende Lücke in das Nachtleben reißen.

Was am Anfang als eine abstrakte Gefahr galt, wird nun immer greifbarer. Zwar durften zumindest Bars vor wenigen Wochen wieder ihre Türen öffnen, an einen Regelbetrieb ist jedoch nicht zu denken. Die Umsätze entsprechen bei weitem nicht denen vor der Pandemie. Diskotheken müssen sogar weiterhin geschlossen bleiben, was viele zu kreativen Maßnahmen wie der Umstellung auf einen Bar-Betrieb zwingt. Doch manchmal hilft alles nichts, die finanzielle Schieflage ist erdrückend, die Situation aussichtlos. So erging es einer Disko in Bochum.

Jack’s Partyzentrale macht dicht

Als einen der ersten in der Stadt hat es die Diskothek „Jack’s Partyzentrale“ getroffen. Der Club in der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs macht dicht. Finito. Betreiber Frank Bartram hatte es auch hier zunächst mit einem Kneipenkonzept versucht, um wieder etwas Geld in die klamme Kasse zu spülen – vergeblich.

„Leider reichen die mit dem Konzept und den Covid-19 Auflagen erzielten Einnahmen nicht aus um den Betrieb fortzuführen. All unsere Bemühungen eine Lösung zu finden sind leider gescheitert“, teilt die Diskothek auf Facebook mit.

„Eine Ära geht zu Ende“

„Kurz gesagt: nach fast 8 Jahren ist das Jack`s der jetzigen Krise zum Opfer gefallen“, heißt es in dem Beitrag. Für die Stammgäste des Etablissements ganz in der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs ein harter Schlag. Sie kommentieren:

„Sehr schade... Hatten ne coole Zeit bei euch“

„Krass. Eine Ära geht zu Ende. Unfassbar“

„Schade. Ins Jacks bin ich immer gerne hin gegangen. Kann es gar nicht glauben, dass ihr jetzt schließt nach so einer lange Zeit ist echt traurig.“

„Krass! Das tut mir Leid für euch. Vielleicht klappt es ja irgendwie irgendwann nochmal, vielleicht an einem anderen Ort. War immer schön bei euch.“

Noch ein letztes Mal werden sie am kommenden Freitag und Samstag die Chance haben, in ihren geliebten Hallen gemeinsam anzustoßen. „Wir bedanken uns für eure Treue und würden uns freuen, euch an den letzten beiden Öffnungstagen ein letztes Mal als Gäste zu begrüßen“, schreibt Betreiber Bartram wehmütig auf Facebook.

--------------------------------

Mehr aus Bochum:

Ruhr Uni Bochum: Wissenschaftler forschen an Covid-19 – und verfolgen dabei DIESE neue Strategie

Bochum: Lauter Knall scheucht Anwohner aus dem Bett – DAS war passiert

Top-News des Tages:

Hund: Frau findet zurückgelassenen Vierbeiner und nimmt ihn mit – das bereut sie nun zutiefst

Instagram: Influencerin von Stiefsohn schwanger – er ist gerade mal...

--------------------------------

Für viele seiner Gäste ist klar: Diese Möglichkeit werden sie sich nicht entgehen lassen. (dav)