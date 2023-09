Bochum: Ausgerechnet diese Straße wird plötzlich zur Lachnummer – „Zum Fremdschämen peinlich“

„Das kann doch nicht wahr sein“, werden sich die Menschen in Bochum bei diesem Anblick gedacht haben…

Denn in der Revierstadt wurden neue Straßenschilder aufgestellt, unter anderem auch an DER Straße schlechthin in Bochum. Doch ausgerechnet dabei ist den Verantwortlichen ein Fehler unterlaufen, den ihnen die Anwohner nur schwer bis gar nicht verzeihen können…

Bochum: Peinlicher Fehler

Die Castroper Straße. Kaum eine Straße in Bochum ist so kultverdächtig. Nicht ohne Grund heißt das Heimstadion des VfL Bochum im Volksmund auch „Stadion ‚anne Castroper“. Doch bei den neuen Straßenschildern am Schwanenmarkt, wo die Castroper Straße auf den Bochumer Nordring trifft, ist den Verantwortlichen ein unangenehmer Fauxpas unterlaufen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Radio Bochum hat ein Foto des neuen Straßenschildes auf Facebook geteilt. Und tatsächlich: Da steht nicht „Castroper Straße“. Denn ein „R“ fehlt auf dem Schriftzug – sodass tatsächlich nur „Castoper Straße“ darauf zu lesen ist.

Straße wird zur Lachnummer

Ein absoluter Frevel in den Augen zahlreicher Bochumer!

Also ich, als völlig Ahnungsloser, der dieses Schild anbringen müsste, würde doch erst lesen und nach eingehender Prüfung der Richtigkeit, das Schild montieren. Wie seht ihr das?

Und das ist bei der Herstellung niemanden aufgefallen?

Bin für das Schild „‚anne Castroper“

Leute … Wer beherrscht hier nicht die Sprache?! Da fehlt das „R“!

Das ist ja zum Fremdschämen peinlich

Weitere Nachrichten aus Bochum und dem Ruhrgebiet:

Wie die Stadt Bochum den Fehler beim Anbringen des Straßenschildes übersehen konnte, bleibt weiter ein Rätsel. Aber es wird sicher nicht mehr lange dauern, bis die Revierstadt ihre kultige Straße wieder korrekt kennzeichnen wird. Denn so ein fehlerhaftes Schild werden die heimatliebenden Bochumer sicher nicht mehr lange akzeptieren.