Bochum: Fußgänger entdeckt Schild vor Café– als er genauer hinsieht, muss er laut lachen

Witzige Überraschung für einen Fußgänger in Bochum!

Bei einem Spaziergang an der Herner Straße in Bochum bekam er etwas zu sehen, mit dem er so nicht gerechnet hätte. Der Mann war von seinem Fund hellauf begeistert. Andere finden seinen Fund jedoch gar nicht so witzig.

Bochum: Bei diesem Schild musste ein Mann einfach stehen bleiben. (Symbolbild) Foto: imago images/photonews.at

Bochum: Café versucht Fußgängern den Tag zu versüßen

Das Ziel von Gastronomen ist in der Regel, mit einem guten Essen und gemütlicher Atmosphäre ihren Gästen ein Lächeln auf die Gesichter zu zaubern. Nur ist das Pandemie-bedingt auch in Bochum zurzeit noch etwas schwierig.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Ein Café an der Herner Straße versucht nun wenigstens den vorbeigehenden Passanten ein kleines Schmunzeln abzugewinnen – mit witzigen Sprüchen auf einer Tafel direkt vor dem Geschäft.

Bochum: Fußgänger entdeckt Botschaft, die er unbedingt teilen muss!

Bei einem Fußgänger hat das auf jeden Fall geklappt. Ganz begeistert teilt er in seinem Instagram-Post den Spruch, den der Coffee-Shop sich als neuestes hat einfallen lassen.

Dort steht in großen Buchstaben: „Jeder Mann war einmal ‘ne Frau – Eine Jungfrau!“. Andere User feiern den Post und kommentieren. „So“ oder auf dem gleichen Humor-Level: „Oder sie kommen poppend auf die Welt.“

Bochum: Nicht alle finden den Spruch lustig

Da Humor auch immer etwas sehr Individuelles ist, ist es kein Wunder, dass nicht jeder auf die Botschaft des Cafés gleich abfährt.

Einer Userin scheint der Spruch gar nicht zu gefallen. Sie schreibt: „Jungfrau als nicht-Horoskop-Konzept tendenziell problematisch oder?“

Bochumer Café-Betreiber sind echte Sprücheklopfer

Auf der Instagram-Seite des Geschäftes kann man sich weitere Einblicke von dem Humor der Café-Betreiber holen. Dort teilen sie nämlich auch selbst ihre augenzwinkernd gemeinten Botschaften mit ihren Fans.

So findet man dort etwa auch Sprüche wie, „Muss Elon eigentlich auch Mask“ oder „Du bist ein Unikat… genau wie alle anderen!“(kk)