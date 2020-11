Bochum: Kult-Bude aus Bermuda Dreieck bietet neues Gericht an – und löst heftige Reaktionen aus

Bochum. Diese Werbung einer Kult-Bude aus dem Bermuda Dreieck in Bochum ging ordentlich nach hinten los.

Besonders ein verwendetes Wort sorgte für heftige Reaktionen unter den Kunden des Imbiss in Bochum.

Bochum: Kult-Bude macht Werbung für ein neues Gericht

Bei der Kultbude handelte es sich um das Bratwursthaus. Dieses befindet sich in er Bessemerstraße in Bochum. Auf Facebook bewarb das Bratwursthaus sein neuestes Gericht.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Zu diesem Zweck wurde ein Post abgesetzt, der auch ein Gewinnspiel enthielt. Zwei mal zwei Gutscheine des neuen Gerichts sollten verlost werden. Das neue Gericht sei ein „Sattmacher mit 100 Prozent Suchtgefahr“, hieß es in dem Post und weiter: „Ein absoluter Klassiker: Der Zigeuner-Teller! Für die einzigartige Bratwursthaus-Note ist unsere hausgemachte Currysauce Bestandteil der Zigeuner-Variante. Unsere geheime Scharfmacher-Gewürzmischung gibt dem Gericht den richtigen Kick.“ Dazu wurde noch ein Bild gepostet, auf dem das neue Gericht zu sehen ist.

Bochum: Werbung eines Imbiss sorgt für heftige Reaktionen

Besonders ein Wort in dem Post sorgte dafür, dass es in den Kommentaren ordentlich zur Sache ging: „Zigeuner“. Einige Nutzer konnten die Verwendung dieses Wortes überhaupt nicht verstehen. „Oh, danke Bratwursthaus für die öffentliche Bloßstellung. Dann kann ich euer Lokal direkt mal von meiner Liste streichen. Es gibt so viele schönere Gastronomien mit emphatischem Personal. Sie brauche ich nicht, um leckere Gerichte zu ordern“, kommentierte eine Frau.

Mit ihrer Meinung war sie bei weitem nicht alleine. Es gab viele weitere Kommentare, die sich über die Verwendung des Wortes „Zigeuner“ aufregten. Einige vermuteten auch, dass diese Formulierung extra benutzt wurde, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren.

Bochum: Warum hat das Bratwursthaus dieses Wort verwendet?

Es gab aber auch einige User, die sich an der Nutzung des Wortes nicht störrten. „Grad erst gelesen, hört sich sehr lecker an! Toll, dass es bei euch weiter so heißt. Blödsinnige 'political correctness' Debatte“, lautete ein Kommentar.

Der Begriff „Zigeuner“ gilt weithin als diskriminierend. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma wehrt sich gegen den Begriff. Auf der Webseite des Zentralrats heißt es, das Wort sei „eine von Klischees überlagerte Fremdbezeichnung der Mehrheitsgesellschaft, die von den meisten Angehörigen der Minderheit als diskriminierend abgelehnt wird.“ Sinti und Roma hätten sich nie selbst so bezeichnet. Weiter schreibt die Interessenvertretung, der Begriff sei „untrennbar verbunden mit rassistischen Zuschreibungen, die sich, über Jahrhunderte reproduziert, zu einem geschlossenen und aggressiven Feindbild verdichtet haben, das tief im kollektiven Bewusstsein verwurzelt ist.“

Bochum: Eine Werbung des Bratwursthauses sorgte auf Facebook für viel Aufsehen. (Symbolbild) Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Doch warum wurde nun ausgerechnet dieses Wort für die Werbung verwendet? „Der Kerngedanke dahinter war, dass ein unheimlich großer Anteil unserer Kunden die klassischen Gerichte mag. Also das, was man von früher kennt”, erklärte Inhaber Ronald Gottwald gegenüber der „WAZ“. Er glaube nicht, dass sich jemand beleidigt fühle. Bisher habe sich auch niemand direkt bei ihnen beschwert, so Gottwald. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma dürfte das wohl anders sehen. (gb)