Tragödie in Bochum ++ Frau und Haustiere sterben bei Brand

Dramatischer Feuerwehr-Einsatz am Donnerstagmorgen (28. August) in Bochum. Kurz nach sieben Uhr ging der Notruf aus einem Mehrfamilienhaus an der Straße Weidenhagen ein.

Die Feuerwehr Bochum eilte sofort zum Einsatzort im Stadtteil Eppendorf. Doch für eine Frau und ihre beiden Haustiere sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Versteckter Brand in Bochum

Die Hoffnung auf ein glückliches Ende des Alarms in dem Mehrfamilienhaus währte nur kurz. Ein Anrufer hatte der Feuerwehr von einem ausgelösten Rauchmelder berichtet. Rauch oder gar Feuer konnte der Zeuge allerdings nicht sehen.

So erging es zunächst auch der Feuerwehr Bochum. Auch die Einsatzkräfte konnten weder Rauch riechen noch sahen sie lodernde Flammen. Weil der Alarm des Rauchmelders allerdings noch immer tönte, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu einer der Wohnungen. Hier drang ihnen plötzlich tiefschwarzer Rauch entgegen.

Feuerwehr Bochum findet Leiche in Brandwohnung

Die Einsatzkräfte erhöhten sofort die Alarmstufe und drangen unter Atemschutz in die Wohnung ein. Hier stellten sie fest, dass Teile der Möbel Feuer gefangen hatten. Nach kurzer Suche entdeckten sie eine leblose Frau und brachten sie ins Freie. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Bei den Löscharbeiten sollten die Einsatzkräfte noch einen Hund und eine Katze der verstorbenen Bewohnerin entdecken. Auch sie hatten den Brand nicht überlebt. Wie es zu dem tödlichen Feuer kommen konnte, ist bislang unklar. Nachdem die Feuerwehr das Mehrfamilienhaus mit Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Danach hat die Polizei Bochum die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.