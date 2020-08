Bochum: Am Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus.

Bochum: Brand in Mehrfamilienhaus – drei Personen im Krankenhaus

Bochum. Brand am Donnerstagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in Bochum!

Um 10.18 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Kellerbrand am Springerplatz gerufen – nur 250 Meter von der Innenstadtwache entfernt. Dementsprechend schnell waren die Einsatzkräfte vor Ort.

6 Gründe, warum die Castroper Straße das eigentliche Highlight von Bochum ist 6 Gründe, warum die Castroper Straße das eigentliche Highlight von Bochum ist

Bochum: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus – drei Personen im Krankenhaus

Vor Ort erblickten die Retter direkt dichten, schwarzen Brandrauch, der aus einem Kellerfenster stieg. Alle Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits verlassen, waren dabei aber durch den ebenfalls verrauchten Treppenraum geflüchtet. Von den vier Personen mussten drei mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch Hund „Scooter“ konnte heil aus der Erdgeschosswohnung gerettet werden.

+++ Bochum: Rettungsdienst unterläuft schwerwiegender Fehler – Mann (61) tot! +++

Sobald alle Personen sicher aus dem Gebäude evakuiert wurden, begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten. Mit Atemschutzmasken begaben sich einige Retter in den Kellerraum und konnten den Brandherd schnell ausfindig machen. Die in Flammen geratenen Möbel wurden gelöscht, anschließend belüftete man das gesamte Gebäude, um den Brandrauch abziehen zu lassen.

-------------------------------------

Mehr aus Bochum:

-------------------------------------

Um 11.50 Uhr war der Einsatz der 35 Einsatzkräfte beendet. Zur Brandursachenermittlung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (at)