  1. DerWesten.de
  2. Städte
  3. Bochum

  4. Brand in Bochumer Restaurant! Baby kommt ins Krankenhaus

Veröffentlicht inBochum

Brand in Bochumer Restaurant! Baby kommt ins Krankenhaus

Metin Gülmen (Avatar) von Metin Gülmen

In einem Restaurant an der Castroper Straße in Bochum ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen kommen ins Krankenhaus, darunter ein Baby.

Bochum
© IMAGO/Eibner

Es brennt! Was du tun solltest – und was nicht

Ein Brand in deiner Wohnung oder deinem Haus stellt eine absolute Ausnahmesituation dar. Damit die Situation möglichst glimpflich ausgeht, zeigen wir dir, wie du richtig reagierst.

Feuer in Bochum! Am Montag (11. August) ist es zu einem Brand im Restaurant „Al Shalal“ in der Castroper Straße gekommen. Die wichtige Verkehrsader ist für Autos und auch den ÖPNV gesperrt.

Wie die Feuerwehr Bochum auf Nachfrage bestätigt, ist ein Brand in der Küche des orientalischen Restaurants ausgebrochen.

Bochum: Brand im Restaurant! Baby kommt ins Krankenhaus

Die Brandbekämpfer sind mit zwei Löschzügen vor Ort, wie ein Feuerwehr-Sprecher mitteilt. Gegen 10.20 Uhr war das Feuer glücklicherweise gelöscht, in der Folge gibt es Nachlöscharbeiten.

Mehr News:

Ein Bewohner und auch ein Baby hatten Kontakt mit dem Brandrauch, kamen deshalb „vorsorglich“ ins Krankenhaus. Ansonsten wurde niemand verletzt.

Es wird erwartet, dass die Castroper Straße im Laufe des Mittags wieder für den Verkehr freigegeben wird.