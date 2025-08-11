Brand in Bochumer Restaurant! Baby kommt ins Krankenhaus

Feuer in Bochum! Am Montag (11. August) ist es zu einem Brand im Restaurant „Al Shalal“ in der Castroper Straße gekommen. Die wichtige Verkehrsader ist für Autos und auch den ÖPNV gesperrt.

Wie die Feuerwehr Bochum auf Nachfrage bestätigt, ist ein Brand in der Küche des orientalischen Restaurants ausgebrochen.

Bochum: Brand im Restaurant! Baby kommt ins Krankenhaus

Die Brandbekämpfer sind mit zwei Löschzügen vor Ort, wie ein Feuerwehr-Sprecher mitteilt. Gegen 10.20 Uhr war das Feuer glücklicherweise gelöscht, in der Folge gibt es Nachlöscharbeiten.

Ein Bewohner und auch ein Baby hatten Kontakt mit dem Brandrauch, kamen deshalb „vorsorglich“ ins Krankenhaus. Ansonsten wurde niemand verletzt.

Es wird erwartet, dass die Castroper Straße im Laufe des Mittags wieder für den Verkehr freigegeben wird.