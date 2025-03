Bochum: Konzern schmeißt hunderte Mitarbeiter raus – sie fallen aus allen Wolken

Schlechte Nachrichten für zahlreiche Arbeitnehmer in Bochum! Sie verlieren ihren Job. Ein Mega-Konzern streicht zahlreiche Stellen.

BP Europa SE, zu der auch Aral gehört, strukturiert sich um – und dafür müssen Arbeitsplätze in Bochum weichen. Ein vermeintlicher Mitarbeiter des Unternehmens wandte sich an unsere Redaktion. „Die Belegschaft ist in großer Sorge“, hieß es.

Bochum: Mitarbeiter wurden bereits informiert

DER WESTEN hat bei BP Europa SE nachgefragt. Eine Sprecherin bestätigte gegenüber unserer Redaktion den Stellenwegfall. „In einem anspruchsvollen und sich verändernden Energiemarkt will und muss BP als Unternehmen einfacher, fokussierter und werthaltiger werden. Dies wurde bereits vom BP Vorstand für das weltweite Geschäft angekündigt. Vor dieser Notwendigkeit steht auch das Geschäft in Deutschland. Daher streben wir eine Senkung der Kosten, wozu auch Personalkosten gehören, und die Vereinfachung unserer Strukturen an“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Mitarbeiter seien bereits informiert worden. „Wir können bestätigen, dass in der BP Europa SE, zu der auch Aral gehört, rund 300 Stellen und bei Castrol rund 60 Stellen betroffen sein werden. Die Gespräche mit dem Betriebsrat sind bereits aufgenommen worden.“ Ein Großteil der 300 Stellen bezieht sich auf Bochum, wie BP Europa SE weiterhin gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Auch in Gelsenkirchen wird jetzt alles anders

Die Stadt Bochum ist Heimat der Aral AG, Verwaltungssitz der BP in Deutschland sowie Standort von einem von insgesamt weltweit drei BP Kraftstoffzentren für Forschung und Entwicklung. Vom Hauptsitz der Aral AG werden die rund 2.400 Aral Tankstellen gemanagt, wie es auf der Homepage des Unternehmens heißt.

Erst kürzlich sorgte die BP Europa SE für Schlagzeilen, als sie bekannt machte, einen möglichen Käufer für die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen zu suchen. Ziel sei es, noch in diesem Jahr verbindliche Verkaufsvereinbarungen abzuschließen. Die Verkaufspläne der Ruhr Oel GmbH werden jedoch nicht überall positiv aufgenommen, denn zahlreiche Arbeitsplätze sind auch hier in Gefahr (wir berichteten).

Derzeit arbeiten rund 2.000 Mitarbeiter und 160 Auszubildende bei der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen (ROG). Zum Unternehmen gehören die zwei Werke in den Gelsenkirchener Stadtteilen Horst und Scholven als integrierter Raffinerie- und Petrochemiestandort sowie das Tanklager Bottrop.